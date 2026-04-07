Zdrada i pojedynek nagłej śmierci na "Farmie". Odpadnie jeden z faworytów?

Starcie bez drugiej szansy na "Farmie"

Na pierwszy plan wysunie się zacięte starcie Henryka z Akslem. Obaj uczestnicy wielokrotnie udowodnili już, że potrafią walczyć do utraty tchu, ale tym razem stawka jest najwyższa z możliwych. To właśnie pojedynek nagłej śmierci zdecyduje, kto na zawsze pożegna się z gospodarstwem. W tej konkurencji nie będzie miejsca na moment zawahania — liczyć się będą wyłącznie refleks, siła fizyczna i zimna krew.

Szokująca zdrada, która zmieniła układ sił

Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego dnia atmosfera w grupie wciąż jest wyjątkowo gęsta i napięta. Łukasz i Aksel zupełnie nie kryją swoich negatywnych emocji po tym, co się wydarzyło w programie.

„Jestem smutny przez to, co zrobiła Agnieszka”

Zdemaskowana Tajna Agentka musi teraz zmierzyć się z poważnymi konsekwencjami swojej obranej strategii. Presja otoczenia i poczucie samotności zaczynają mocno dawać o sobie znać.

„To jest przeogromny stres i presja – wyjawić, że było się podwójnym agentem. Świat na Farmie zmienia się dla mnie o 180 stopni”

Tymczasem Farmer Tygodnia boleśnie przekona się na własnej skórze, że każde wypowiedziane słowo i każda podjęta decyzja mają swoje dotkliwe konsekwencje. W programie nic nie ginie, a skutki wcześniejszych wyborów uderzają znacznie szybciej, niż można się tego spodziewać. Ich bolesny efekt odczuje cała grupa.

Gdy emocje sięgną zenitu, uczestnicy staną przed bardzo nietypowym zadaniem do wykonania. Na specjalnych tabliczkach będą musieli napisać, co tak naprawdę myślą o sobie nawzajem. Czy będzie to potrzebny moment oczyszczenia i szczerości, a może bezlitosna konfrontacja, która tylko pogłębi istniejące konflikty w grupie? Jedno jest absolutnie pewne — po tym dniu relacje w gospodarstwie już nigdy nie będą takie same.

Farma 5. Gdzie i o której godzinie oglądać program?

Reality-show „Farma” emitowane jest od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu.

Od poniedziałku do czwartku odcinki można oglądać o godzinie 20:30, natomiast w piątki o 19:55.

Dodatkowo, w środę (8 kwietnia) widzowie zobaczą wyjątkowo aż dwa odcinki - pierwszy o godzinie 20:30, a drugi o 21:30.