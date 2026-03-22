Zbyszek z "Rolnik szuka żony" ochrzcił synka. Wiemy, jak ma na imię!

Historia miłości Zbigniewa Kraskowskiego jest dowodem na to, że prawdziwe uczucie można znaleźć w sieci. Choć jego udział w programie "Rolnik szuka żony" nie zakończył się znalezieniem drugiej połówki, to właśnie dzięki rozpoznawalności zdobytej w programie, a także otwarciu na nowe znajomości, Zbigniew odnalazł szczęście u boku kobiety, która stała się jego narzeczoną, a niedługo później żoną. Od momentu ogłoszenia zaręczyn i ciąży, fani z niecierpliwością oczekiwali na kolejne wieści.

Zbyszek z "Rolnik szuka żony" znalazł partnerkę po programie. Dzieli ich spora różnica wieku

Zbigniew Kraskowski wziął udział w czwartym sezonie popularnego programu "Rolnik szuka żony" na antenie TVP. Niestety, w telewizyjnym formacie zabrakło mu szczęścia i po ostatnim odcinku pozostał bez wymarzonej partnerki. Wszystko zmieniło się już po programie. Swoją ukochaną Olgę poznał przez Internet. Parę dzielą prawie dwie dekady: według dostępnych informacji Zbyszek z show TVP ma dziś 50 lat, a jego partnerka - 31 lat.

9

Rolnik zdradził imię synka. Zakochani ochrzcili potomka

W sierpniu Kraskowski przekazał mediom ważne wieści. Jego narzeczona zaszła w ciążę i spodziewała się narodzin synka pod koniec stycznia. Zakochani zaplanowali połączenie swojego ślubu z chrzcinami potomka, jednak nie wiemy, czy ostatecznie plany te udało im się zrealizować. Bez wątpienia jednak doszło do chrztu. Chłopczyk otrzymał imię Tymoteusz, a szczęśliwy tata poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, pokazując też tort przygotowany na ważną dla rodziny uroczystość.

"Nasz Tymek z Panem Jezusem w sercu" - napisał na instagramowej relacji.

Świeżo upieczonym rodzicom składamy gratulacje.

