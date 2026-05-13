La promesa, odcinek 394: Lope chce prosić ojca Very o jej rękę, ale dziewczyna wpada w panikę

W poprzednim odcinku (393) markiz Alonso wyznał Curro prawdę o swojej głębokiej więzi z Dolores, nie wiedząc, że Jana przysłuchuje się rozmowie. W tym samym czasie Teresa na prośbę pani Píi intensywnie przeszkoliła Virtudes, wprowadzając ją w zasady panujące w pałacu. Martina nie potrafiła wybaczyć Margaricie planów radosnego wyjścia na przyjęcie z hrabią de Ayala, zarzucając jej brak szacunku wobec pamięci ojca. Równolegle Lope próbował zbliżyć się do Very, proponując wizytę u jej ojca, jednak dziewczyna odrzuciła pomysł, ukrywając bolesną tajemnicę z przeszłości.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 394

Powrót Jimeny wywołuje prawdziwą panikę wśród służby, która wciąż ma w pamięci tragiczny pożar i nieobliczalne zachowanie żony Manuela, co tworzy w pałacu atmosferę gęstą od podejrzeń. Równocześnie Virtudes boryka się z ogromnymi trudnościami w nauce zawodu, wykazując kompletny brak wymaganych kwalifikacji, co spędza sen z powiek Teresie, odpowiedzialnej za jej przygotowanie. Lope, zaślepiony miłością, planuje poprosić ojca Very o jej rękę, jednak jego dobre chęci spotykają się ze stanowczym i niewytłumaczalnym sprzeciwem dziewczyny. W salonach tymczasem trwają negocjacje – Catalina omawia z Pelayo ryzykowne warunki włączenia Lorenzo do ich dżemowego biznesu, a markiza Cruz skupia swoją energię na pomyśle zgłoszenia La Promesy do konkursu na najpiękniejszy ogród, chcąc za wszelką cenę podreperować prestiż rodu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 394. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)