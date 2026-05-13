La promesa, odcinek 394: Lope chce prosić ojca Very o jej rękę, ale dziewczyna wpada w panikę

Joanna Dembek
2026-05-13 13:44

Mieszkańcy pałacu nie mogą zapomnieć o jej próbie podpalenia posiadłości i z przerażeniem patrzą na jej powrót. Tymczasem Virtudes okazuje się być wyjątkowo niezdarną służącą, co stawia Píę w trudnej sytuacji. Czy Lope odkryje, dlaczego Vera nie chce, by prosił jej ojca o rękę? Oglądajcie w środę, 20 maja i czytaj nasze streszczenia dzięki którym będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami.

W poprzednim odcinku (393) markiz Alonso wyznał Curro prawdę o swojej głębokiej więzi z Dolores, nie wiedząc, że Jana przysłuchuje się rozmowie. W tym samym czasie Teresa na prośbę pani Píi intensywnie przeszkoliła Virtudes, wprowadzając ją w zasady panujące w pałacu. Martina nie potrafiła wybaczyć Margaricie planów radosnego wyjścia na przyjęcie z hrabią de Ayala, zarzucając jej brak szacunku wobec pamięci ojca. Równolegle Lope próbował zbliżyć się do Very, proponując wizytę u jej ojca, jednak dziewczyna odrzuciła pomysł, ukrywając bolesną tajemnicę z przeszłości.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 394

Powrót Jimeny wywołuje prawdziwą panikę wśród służby, która wciąż ma w pamięci tragiczny pożar i nieobliczalne zachowanie żony Manuela, co tworzy w pałacu atmosferę gęstą od podejrzeń. Równocześnie Virtudes boryka się z ogromnymi trudnościami w nauce zawodu, wykazując kompletny brak wymaganych kwalifikacji, co spędza sen z powiek Teresie, odpowiedzialnej za jej przygotowanie. Lope, zaślepiony miłością, planuje poprosić ojca Very o jej rękę, jednak jego dobre chęci spotykają się ze stanowczym i niewytłumaczalnym sprzeciwem dziewczyny. W salonach tymczasem trwają negocjacje – Catalina omawia z Pelayo ryzykowne warunki włączenia Lorenzo do ich dżemowego biznesu, a markiza Cruz skupia swoją energię na pomyśle zgłoszenia La Promesy do konkursu na najpiękniejszy ogród, chcąc za wszelką cenę podreperować prestiż rodu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 394. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
