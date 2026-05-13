Wielki powrót Basi w "M jak miłość". Córka dowie się o romansie ojca?

Finał M jak miłość: Basia dzwoni z Niemiec

W finałowym, 1936 odcinku "M jak miłość" (emisja 25 maja o 20.55), dojdzie do długo wyczekiwanego kontaktu z Basią. Dziewczyna, która jakiś czas temu wyjechała na wymianę uczniowską do Niemiec, zadzwoni do swojej starszej siostry. To właśnie Agnes (Amanda Mincewicz) mocno wspierała decyzję Basi o wyjeździe za granicę.

Zdrada w M jak miłość: Artur wyzna miłość Joannie

Podczas nieobecności Basi, sytuacja w Grabinie mocno się skomplikowała. Artur zaczął czuć coś więcej do swojej znacznie młodszej współpracownicy, Joanny. Pomimo prób interwencji ze strony Agnes i Judyty (Paulina Chruściel), sprawy przybiorą dramatyczny obrót. W 1936 odcinku Joanna złoży wypowiedzenie w przychodni, przyznając się do uczuć wobec szefa. Wtedy Rogowski pójdzie do niej i również wyzna jej miłość, czego świadkiem będzie Agnes.

Telefon od Basi nadejdzie w bardzo napiętym momencie. Agnes odbierze, starając się ukryć przed siostrą domowe problemy. Mimo to, nastolatka zwróci uwagę na niepokojącą zmianę w zachowaniu ojca, który zaczął ignorować nie tylko bliskich w Grabinie, ale również ją samą.

Reakcja Basi na zachowanie ojca w finale M jak miłość

Agnes zatai przed młodszą siostrą prawdę o poczynaniach Artura. Uzna, że Basia, przebywając za granicą, i tak nie ma wpływu na sytuację. Chociaż dziewczyna na razie nie planuje powrotu do Polski, już sama rozmowa przez telefon wystarczy, by nabrała poważnych podejrzeń co do tego, co dzieje się w jej rodzinnym domu.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną