Pierwsza miłość, odcinek 4219: Marta obwinia się po rozstaniu. Kinga zdradza jej mroczną prawde o Szymonie

„Pierwsza miłość”, odcinek 4219. Dlaczego Szymon porzucił Martę?

Wcześniejsze wydarzenia pokazały, że Szymon z zaskoczenia zerwał relację z Martą, odmawiając podania jakichkolwiek argumentów. Kobieta poczuła się głęboko zraniona i zaczęła obarczać siebie winą za upadek ich miłości. W 4219. odsłonie „Pierwszej miłości” ból Marty będzie się tylko nasilał. Zdesperowana kobieta zacznie rozkładać na czynniki pierwsze każdą z ostatnich rozmów ze swoim byłym partnerem. Z powodu braku wyjaśnień, w całości przypisze sobie winę za rozpad relacji.

Kinga, nie mogąc znieść widoku załamanej przyjaciółki, postanowi działać. Znając ukryte motywy Szymona, zdecyduje się wyjawić Marcie jego wstrząsającą tajemnicę. Okazuje się jednak, że prawda, którą usłyszy Marta, będzie dla niej olbrzymim szokiem. Te szokujące doniesienia sprawią, że kobieta całkowicie zmieni perspektywę i zacznie inaczej postrzegać swoje zerwanie. Czy to bolesne odkrycie wreszcie pomoże jej pójść naprzód, czy może otworzy nowe rany?

Gdzie i o której oglądać „Pierwszą miłość”?

Produkcja jest emitowana od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 na antenie Polsatu. Najnowszy, 4219. odcinek widzowie będą mogli zobaczyć we wtorek, 19 maja 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią telewizyjną emisję, pełne odcinki są udostępniane w serwisie Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość”: O czym jest serial i kto w nim gra?

„Pierwsza miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, którego akcja rozgrywa się we Wrocławiu. Główna oś fabularna kręci się wokół losów Marysi i Pawła, a także perypetii Alana, Kingi i reszty bohaterów. Serial, emitowany od 2004 roku przez telewizję Polsat, to mieszanka miłości, zdrad, rodzinnych konfliktów oraz wątków społecznych i kryminalnych, która nieprzerwanie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów.

Na ekranie możemy zobaczyć gwiazdorską obsadę. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

