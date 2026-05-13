Pierwsza miłość, odcinek 4219: Jadzia znajdzie coś przerażającego w stodole. Doniesie na swojego męża?

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Jadzia w kropce. Czy mąż ma coś wspólnego z zaginięciem Kazanowej?

Mieszkańcy wioski, zmobilizowani przez zrozpaczonego Seweryna, ruszyli na poszukiwania Kazanowej, po tym jak kobieta nie wróciła ze spotkania koła gospodyń wiejskich. Atmosfera gęstnieje, gdyż w lesie natrafiono na zakrwawioną apaszkę, a znalezisko, którego w stodole dokonuje Jadzia, sprawia, że zaczyna ona nabierać coraz większych podejrzeń wobec swojego męża.

W nadchodzącym 4219. odcinku Jadzia będzie musiała zmierzyć się z potężnym wewnętrznym konfliktem. Z jednej strony czuje lojalność wobec rodziny, z drugiej – potrzebę poznania i ujawnienia prawdy. Zdaje sobie sprawę, że jeśli zawiadomi odpowiednie służby, uderzy w swoich najbliższych, co czyni tę decyzję niezwykle bolesną. Zagubiona i pełna obaw, postanowi zasięgnąć rady u Jurka, licząc, że pomoże on jej w podjęciu właściwej decyzji. Czy zdecyduje się pójść za głosem intuicji i przekaże informacje policji, czy jednak wybierze milczenie i zachowanie rodzinnego spokoju?

Pierwsza miłość odc. 4219 - data emisji

Serial „Pierwsza miłość” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Telewizji Polsat. Premiera najnowszego, 4219. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 19 maja 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną emisję, mogą obejrzeć ten odcinek w dowolnym momencie na platformie streamingowej Polsat Box Go.

O czym jest Pierwsza miłość? Obsada serialu Polsatu

„Pierwsza miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, a jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i pobliskim Wadlewie. Oś fabuły krąży wokół losów Marysi i Pawła, a także perypetii wielu innych bohaterów, takich jak Kinga czy Alan. Widzowie śledzą ich wzloty, upadki, miłosne uniesienia, zdrady, a nierzadko również intrygi o charakterze kryminalnym. Produkcja emitowana w Polsacie nieprzerwanie od 2004 roku zgromadziła ogromną i lojalną widownię.

W obsadzie serialu „Pierwsza miłość” występują między innymi:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja

5