Pierwsza miłość, odcinek 4219: Jadzia znajdzie coś przerażającego w stodole. Doniesie na swojego męża?

Jadzia w kropce. Czy mąż ma coś wspólnego z zaginięciem Kazanowej?
Mieszkańcy wioski, zmobilizowani przez zrozpaczonego Seweryna, ruszyli na poszukiwania Kazanowej, po tym jak kobieta nie wróciła ze spotkania koła gospodyń wiejskich. Atmosfera gęstnieje, gdyż w lesie natrafiono na zakrwawioną apaszkę, a znalezisko, którego w stodole dokonuje Jadzia, sprawia, że zaczyna ona nabierać coraz większych podejrzeń wobec swojego męża.
W nadchodzącym 4219. odcinku Jadzia będzie musiała zmierzyć się z potężnym wewnętrznym konfliktem. Z jednej strony czuje lojalność wobec rodziny, z drugiej – potrzebę poznania i ujawnienia prawdy. Zdaje sobie sprawę, że jeśli zawiadomi odpowiednie służby, uderzy w swoich najbliższych, co czyni tę decyzję niezwykle bolesną. Zagubiona i pełna obaw, postanowi zasięgnąć rady u Jurka, licząc, że pomoże on jej w podjęciu właściwej decyzji. Czy zdecyduje się pójść za głosem intuicji i przekaże informacje policji, czy jednak wybierze milczenie i zachowanie rodzinnego spokoju?
Pierwsza miłość odc. 4219 - data emisji
Serial „Pierwsza miłość” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Telewizji Polsat. Premiera najnowszego, 4219. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 19 maja 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną emisję, mogą obejrzeć ten odcinek w dowolnym momencie na platformie streamingowej Polsat Box Go.
O czym jest Pierwsza miłość? Obsada serialu Polsatu
„Pierwsza miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, a jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i pobliskim Wadlewie. Oś fabuły krąży wokół losów Marysi i Pawła, a także perypetii wielu innych bohaterów, takich jak Kinga czy Alan. Widzowie śledzą ich wzloty, upadki, miłosne uniesienia, zdrady, a nierzadko również intrygi o charakterze kryminalnym. Produkcja emitowana w Polsacie nieprzerwanie od 2004 roku zgromadziła ogromną i lojalną widownię.
W obsadzie serialu „Pierwsza miłość” występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym jako Edward Stryjeński
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska jako Maja