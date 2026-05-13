Pierwsza miłość, odcinek 4219: Jadzia znajdzie coś przerażającego w stodole. Doniesie na swojego męża?

Joanna Dembek
2026-05-13 12:09

Czy zaufanie do ukochanej osoby może przetrwać, gdy pojawiają się dowody wskazujące na to, że ma ona przed nami mroczne tajemnice? W 4219. odcinku „Pierwszej miłości” przed Jadzią stanie niezwykle trudny wybór. Odkrycie w stodole sprawi, że zacznie się zastanawiać nad zgłoszeniem całej sprawy na policję. Emisja odcinka już we wtorek 19 maja.

Jadzia w kropce. Czy mąż ma coś wspólnego z zaginięciem Kazanowej?

Mieszkańcy wioski, zmobilizowani przez zrozpaczonego Seweryna, ruszyli na poszukiwania Kazanowej, po tym jak kobieta nie wróciła ze spotkania koła gospodyń wiejskich. Atmosfera gęstnieje, gdyż w lesie natrafiono na zakrwawioną apaszkę, a znalezisko, którego w stodole dokonuje Jadzia, sprawia, że zaczyna ona nabierać coraz większych podejrzeń wobec swojego męża.

W nadchodzącym 4219. odcinku Jadzia będzie musiała zmierzyć się z potężnym wewnętrznym konfliktem. Z jednej strony czuje lojalność wobec rodziny, z drugiej – potrzebę poznania i ujawnienia prawdy. Zdaje sobie sprawę, że jeśli zawiadomi odpowiednie służby, uderzy w swoich najbliższych, co czyni tę decyzję niezwykle bolesną. Zagubiona i pełna obaw, postanowi zasięgnąć rady u Jurka, licząc, że pomoże on jej w podjęciu właściwej decyzji. Czy zdecyduje się pójść za głosem intuicji i przekaże informacje policji, czy jednak wybierze milczenie i zachowanie rodzinnego spokoju?

Pierwsza miłość odc. 4219 - data emisji

Serial „Pierwsza miłość” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Telewizji Polsat. Premiera najnowszego, 4219. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 19 maja 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną emisję, mogą obejrzeć ten odcinek w dowolnym momencie na platformie streamingowej Polsat Box Go.

O czym jest Pierwsza miłość? Obsada serialu Polsatu

„Pierwsza miłość” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, a jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i pobliskim Wadlewie. Oś fabuły krąży wokół losów Marysi i Pawła, a także perypetii wielu innych bohaterów, takich jak Kinga czy Alan. Widzowie śledzą ich wzloty, upadki, miłosne uniesienia, zdrady, a nierzadko również intrygi o charakterze kryminalnym. Produkcja emitowana w Polsacie nieprzerwanie od 2004 roku zgromadziła ogromną i lojalną widownię.

W obsadzie serialu „Pierwsza miłość” występują między innymi:

  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
  • Patryk Pniewski jako Krystian Domański
  • Wojciech Błach jako Michał Domański
  • Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
  • Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Marek Siudym jako Edward Stryjeński
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
  • Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
  • Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
  • Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
  • Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
  • Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
  • Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
  • Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
  • Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
  • Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
  • Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
  • Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
  • Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
  • Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
  • Aleksandra Szwed jako Melisa
  • Julia Kamińska jako Maja
