PGE GiEK Skra Bełchatów szykuje kadrę. Znamy nowy nabytek

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-12 14:44

Siatkarze PGE GiEK Skry Bełchatów przygotowują się do nowego sezonu i powrotu do europejskich pucharów. Kolejnym graczem w kadrze został Kajetan Tokajuk. Uzupełni on linię przyjęcia w bełchatowskiej drużynie po odejściu kilku graczy z ubiegłorocznego składu.

Ręce siatkarza oparte o siatkę podczas treningu. O transferach PGE GiEK Skry Bełchatów przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce siatkarza opierające się o siatkę podczas meczu w hali sportowej.

Powrót Skry do europejskich pucharów

Drużyna z Bełchatowa miniony sezon ekstraklasy zakończyła na piątym miejscu. Dzięki temu po trzech latach przerwy PGE GiEK Skra Bełchatów wraca do europejskich pucharów. Gra na kilku frontach wymusza roszady w zespole. Działacze i sztab szkoleniowy zapowiadają jednak, że zmiany nie będą miały charakteru rewolucji, a ewolucji.

Włodarze celują w utrzymanie trzonu zespołu. Pozyskanie nowych graczy podyktowane jest przede wszystkim koniecznością zwiększenia rotacji. Dłuższy sezon i dodatkowe mecze pucharowe oznaczają większe obciążenie dla siatkarzy. Szersza kadra jest niezbędna do walki o najwyższe cele w nadchodzących rozgrywkach ligowych oraz w Europie.

– Stawiamy na stabilizację. W związku z tym duża część zawodników zostanie z nami na kolejny sezon, ale jakieś zmiany w kadrze też będą. W 70–80 procentach nasz skład personalny będzie zbliżony do tego z minionych rozgrywek. Musimy jednak pamiętać, że przez rywalizację w Europie czeka nas więcej zobowiązań, będą wyjazdy i więcej zmęczenia – tłumaczył trener Bełchatowian Krzysztof Stelmach.

Nowe twarze w zespole Skry

Największe zmiany dotyczą linii przyjęcia, z której odeszli Daniel Chitigoi, Mohammad Javad Manavinezhad i Kamil Szymendera. Linię tę wzmocnił Kajetan Tokajuk, dołączając do pozyskanego niedawno z ZAKSY Igora Grobelnego. Ponadto w drużynie pozostają Antoine Pothron i Zouheir El Graoui, a także Grzegorz Łomacz, dla którego zmiennikiem będzie Błażej Bień. W ataku wciąż kibice zobaczą Alana Souzę oraz Arkadiusza Żakietę.

PGE GiEK Skra nie ogłosiła jeszcze zastępców na pozycji libero za Kamila Szymurę ani na środku za Bartłomieja Lemańskiego i Łukasza Wiśniewskiego. Zespół wznowi treningi przed nowym sezonem na początku sierpnia. W harmonogramie przygotowań jest zaplanowany start w Memoriale Arkadiusza Gołasia. Turniej tradycyjnie odbędzie się w Zalasewie koło Poznania.

– Pokazywał wysoką jakość gry w 1. lidze, a teraz otrzyma możliwość udowodnienia swoich umiejętności na najwyższym poziomie. Stawiamy na ambitnych siatkarzy z potencjałem, którzy chcą się rozwijać i walczyć o miejsce w składzie – zaznaczył Bąkiewicz.