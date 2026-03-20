Zaskakujący finał remontu u Justina z "Barw szczęścia". Ola pozna dramatyczną diagnozę

Odcinek 3348 "Barw szczęścia" w TVP2. Justin pochwali się nowym gniazdkiem

Emisja 3348. odcinka "Barw szczęścia" zaplanowana jest na wtorek, 31 marca 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie TVP2. Skotnicki postanowi zaprezentować ukochanej świeżo zakupiony i samodzielnie zaaranżowany loft. Mężczyzna będzie chciał pochwalić się efektami prac wykończeniowych.

Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, chłopak przygotuje dla partnerki wyjątkową niespodziankę. Przed głównym punktem programu zabierze ją na szczegółowe oględziny całego mieszkania, co wywoła u Zamilskiej ogromny zachwyt. Pozytywne emocje nie potrwają jednak zbyt długo.

- Bardzo tu pięknie. Nie spodziewałam się... Zrobiłeś to wszystko sam? - spyta go Ola.

Mężczyzna z nieskrywaną dumą odniesie się do pytań partnerki o samodzielną aranżację wnętrza.

- No pewnie! Żadnych dekoratorów czy architektów wnętrz, nawet ze sztucznej inteligencji nie korzystałem - wyłącznie z własnej. I z własnego dobrego gustu - pochwali się Justin.

Dziewczyna z odrobiną skruchy zwróci uwagę na swój brak zaangażowania w wykończenie mieszkania.

- Napracowałeś się, a ja nic nie zrobiłam. Przyszłam na gotowe... - zauważy Zamilska.

Skotnicki natychmiast rozwieje jej wyrzuty sumienia, usprawiedliwiając to bezpośrednią troską o jej zdrowie.

- To była czysta przyjemność. No i nie chciałem, żebyś dźwigała, a trudno byłoby tego uniknąć - zapewni ją ukochany.

Ukochana szybko sprowadzi go na ziemię, bagatelizując nieco swój poważny stan zdrowia.

- Stomia to nie choroba - przypomni mu partnerka.

W nadchodzącym 3348. odcinku "Barw szczęścia" bohater zaznaczy, że mimo wszystko wolał dmuchać na zimne. Dodatkowo pochwali się zorganizowaniem specjalnej szafki w łazience, przeznaczonej wyłącznie na niezbędny sprzęt medyczny Zamilskiej. To będzie zaledwie przedsmak zaplanowanych na ten wieczór atrakcji.

- Wiem, ale i tak lepiej uważać - uzna Skotnicki, po czym w 3348 odcinku "Barw szczęścia" doda, że w łazience przygotował dla niej osobną szafkę na stomijne akcesoria. Jednak na tym wcale nie poprzestał - Zaraz ci pokażę, ale najpierw sypialnia. Tam mam największą niespodziankę.

Konflikt w 3348. odcinku "Barw szczęścia". Obraz bez stomii zrani uczucia Zamilskiej

Moment przekroczenia progu sypialni okaże się w 3348. odcinku "Barw szczęścia" absolutnym punktem zwrotnym. Wzrok Zamilskiej natychmiast przykuje wiszący nad posłaniem akt z jej własnym wizerunkiem. Ogromne oburzenie dziewczyny wywoła brak namalowanej stomii na portrecie, co natychmiast zrodzi w jej głowie najgorsze podejrzenia dotyczące stosunku Justina do jej choroby.

- Stomia jest zbyt brzydka, żeby znalazła się na tym pięknym obrazku, tak? Nie pasuje tu? - wyrzuci ukochanemu.

W nowym 3348. odcinku "Barw szczęścia" przerażony obrotem spraw Skotnicki rzuci się do nieporadnych wyjaśnień. Chłopak wyzna, że początkowo zupełnie wyleciało mu z głowy poinformowanie artysty o medycznym detalu. Kiedy w końcu zorientował się w sytuacji, było już za późno na jakiekolwiek poprawki bez ostatecznego zniszczenia wizji twórcy. Ta argumentacja wprawi ukochaną w jeszcze większe zdumienie.

- Uznaliśmy, że nie ma sensu psuć kompozycji - wyjaśni jej Justin.

Reakcja dziewczyny na tłumaczenia partnera będzie niezwykle emocjonalna i pełna rozpaczy.

- Czyli jestem popsuta, tak? Tak o mnie myślisz? Po prostu się mnie wstydzisz, przyznaj to wreszcie - rzuci Ola, po czym zaleje się łzami.

Trudna diagnoza Oli w "Barwach szczęścia". Lekarze wykluczą usunięcie worka

Dramatyzm całej sytuacji w 3348. odcinku "Barw szczęścia" spotęguje fakt, że dziewczyna tuż przed wizytą odbierze fatalne wyniki badań lekarskich. Diagnoza specjalistów jednoznacznie przekreśli szanse na operacyjne pozbycie się uciążliwego problemu w najbliższym czasie. Mimo natychmiastowych prób wsparcia ze strony zdruzgotanego Justina, słowa pocieszenia zupełnie nie trafią do płaczącej partnerki.

- Nie usuną jej - wyzna mu Zamilska.

Mężczyzna mimo wszystko spróbuje szukać cienia nadziei na pomyślną przyszłość.

- Ale może z czasem... - spróbuje pocieszyć ją Skotnicki.

Pozbawiona jakichkolwiek złudzeń bohaterka stanowczo odrzuci optymistyczne wizje ukochanego.

- Nie. Nie mogę się łudzić. Zostanę z tym czymś do końca życia - załamie się dziewczyna.

Zgodnie ze scenariuszem 3348. odcinka "Barw szczęścia", po powolnym opadnięciu pierwszych nerwów przyjdzie w końcu czas na refleksję. Dziewczyna poczuje ogromne wyrzuty sumienia za swoją gwałtowną reakcję i przeprosi ukochanego za popsucie tak ważnego dla niego wieczoru. Skotnicki wykaże się niesamowitym zrozumieniem, kategorycznie odrzucając oskarżenia o wstyd. Gorąco zapewni partnerkę o swojej bezwarunkowej miłości do niej, niezależnie od medycznych trudności.

- Tak pięknie tu wszystko urządziłeś i tak bardzo się napracowałeś. Przepraszam, że nie umiałam się tym cieszyć razem z tobą - zreflektuje się Ola, na co Justin obejmie ją ramieniem i kolejny raz spróbuje dodać jej otuchy - A ze stomią da się żyć.