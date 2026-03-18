Zaskakujące słowa Martyny w "M jak miłość". Jakub dowie się prawdy o jej uczuciach - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1919: Martyna szczerze o Karskim

Choć Martyna i Jakub od dłuższego czasu utrzymują przyjacielską relację, w 1919. odcinku "M jak miłość" Wysocka spojrzy na Karskiego z zupełnie nowej perspektywy. Kobieta ma pełną świadomość, że dla detektywa wciąż najważniejsza jest była żona Kasia (Paulina Lasota), z którą łączyły go silne uczucia. Mimo to lekarka zdobędzie się na odwagę i wprost powie mężczyźnie, jak ogromne znaczenie ma w jej życiu. Po bolesnym rozstaniu z Marcinem (Mikołaj Roznerski) samotna Martyna prawdopodobnie by się załamała, gdyby nie obecność i wsparcie Kuby.

Rozmowa o Marcinie i niebezpiecznym zawodzie w 1919. odcinku "M jak miłość"

Spędzając wieczór w leśniczówce, Jakub opowie Martynie o kłopotach małżeńskich Marcina w 1919. odcinku "M jak miłość". Karski wyjawi, że Kama (Michalina Sosna) zażądała od ukochanego rezygnacji z niebezpiecznej pracy detektywa. Ku zaskoczeniu Karskiego, była partnerka Chodakowskiego w pełni poprze postawę Kamy, tłumacząc, że doskonale rozumie jej obawy po tym, jak niemal straciła Marcina.

- Nic dziwnego, że się o niego boi. Zresztą nikt by nie chciał, żeby jego bliski ryzykował życie... -

Wyznanie to padnie ze strony Martyny, która znacząco spojrzy na Jakuba.

- To znaczy, że ja też powinienem zmienić zawód?

Zapyta zaintrygowany Karski.

- Ty jesteś moim przyjacielem, więc nie będę ci mówiła jak żyć. Ale gdyby nas łączyło coś więcej, to bym pewnie postąpiła tak samo jak Kama...

Odpowie szczerze Wysocka.

- No proszę, nie spodziewałem się, że jesteś taka zaborcza -

Zaśmieje się Jakub.

- Nie jestem zaborcza, ale po tym, co mnie spotkało z Marcinem, to nie byłoby całej tej historii, całego cierpienia, gdyby nie wasza praca. Rykoszetem dostają zawsze przypadkowe osoby

Skomentuje stanowczo Martyna.

"M jak miłość" odcinek 1919: Przełomowy moment w relacji Jakuba i Martyny

Podczas wspólnego posiłku w 1919. odcinku "M jak miłość" Martyna wyżali się Jakubowi na swoją codzienność. Kobieta przyzna, że jej życie wypełnione wyłącznie pracą w szpitalu i samotnymi wieczorami w leśniczówce stało się monotonne. Karski jednak nie będzie do końca skupiony na jej słowach, rozmyślając nad wcześniejszą uwagą lekarki dotyczącą wpływu ryzykownych zawodów na osoby bliskie.

- Powiem ci, że lubią tą rutynę, polubiłam ją. I tak szczerze, myślę o twoim zawodzie i słaby byłby ze mnie detektyw. Taką potrzebę ryzyka i wyzwań trzeba mieć chyba we krwi chyba... Lubisz tą swoją pracę co?

Zastanowi się na głos Martyna.

- Ciężko mi byłoby z tego zrezygnować... Ale gdyby ktoś bliski mnie o to poprosił to...

Odpowie zawahany Karski.

- To posłuchałbyś?

Zapyta z nadzieją w głosie.

- Nie wiem, ale chciałem ci powiedzieć, że miło mi się dzisiaj zrobiło, że się martwisz o mnie...

Powie szczerze detektyw.

- A kogo mam się martwić? Mam tylko ciebie... -

To wyznanie Martyny w 1919. odcinku "M jak miłość" dobitnie uświadomi Jakubowi, że ich relacja powoli zaczyna wykraczać poza zwykłą przyjaźń.

