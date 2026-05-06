Zapłakana Joanna wybiegnie z domu Mostowiaków. Zmierzy się z Marysią w "M jak miłość"?

Nowe odcinki "M jak miłość". Joanna nie zniknie tak łatwo z życia Artura

Po przerwie wakacyjnej w "M jak miłość" Joanna nie zniknie z życia rodziny Mostowiaków. Kardiolożka uzna, że uczucie do szefa przerosło ją i postanowi złożyć wypowiedzenie w przychodni Rogowskich. Jej plany pokrzyżuje jednak zdeterminowany lekarz. Artur odwiedzi Dobrzańską i zacznie ją namiętnie całować. Świadkiem tej sceny będzie córka lekarza, Agnes (Amanda Mincewicz).

Prawdopodobnie to ona wyjawi Marysi, że jej mąż wdał się w romans. W nadchodzącym sezonie, który obecnie jest w trakcie realizacji, Rogowska oraz jej rywalka wyleją mnóstwo łez.

Zapłakana Joanna opuści dom Mostowiaków w "M jak miłość"

Aktorka Dominika Sakowicz udostępniła w mediach społecznościowych ujęcia z planu "M jak miłość". Wynika z nich, że jej postać pożegna się z Grabiną w wielkim smutku. Na zdjęciach widać zapłakaną kardiolożkę siedzącą w aucie. Na innym kadrze można dostrzec żonę Artura stojącą za rywalką.

- Ach, ta Grabina! 🎬 @mjakmilosc.official 🤍 - napisała na Instagramie Dominika Sakowicz.

Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach sekret Rogowskiego wyjdzie na jaw. Jego zdrada z pewnością wstrząśnie całą rodziną, w tym Barbarą (Teresa Lipowska) i powracającą z wymiany do Niemiec Basią (Karina Woźniak).

Jak potoczą się losy Joanny i Artura w "M jak miłość" po wakacjach?

W nowym sezonie „M jak miłość” niewierny mąż najprawdopodobniej nie opuści rodziny, a do porządku spróbuje przywołać go Barbara Mostowiak. Z kolei Joanna nie zakończy współpracy z Rogowskim i nadal będzie zatrudniona w miejscowej przychodni.

Czy po trudnych chwilach w Grabinie kardiolożka na dobre wycofa się z romansu i pozwoli żyć małżeństwu w spokoju? Tego dowiemy się po wakacjach!