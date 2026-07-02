Zagrał Piotrusia w "Koglu-Moglu" i zniknął. Ilona Łepkowska zdradziła, co się z nim stało

"Kogel-mogel" to kultowa polska komedia okresu PRL-u. Dzieło Romana Załuskiego opowiada o losach przyszłej studentki Kasi Solskiej, która ucieka sprzed ołtarza i wyrusza do Warszawy, gdzie ma podjąć studia na Wydziale Pedagogiki stołecznego uniwersytetu. Nieoczekiwany splot wydarzeń sprawia, iż zostaje opiekunką małego Piotrusia, który jest synem docenta Mariana Wolańskiego, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz jego podejrzliwej i egocentrycznej małżonki Barbary. Choć Wolańska nieustannie podejrzewa, iż mąż zdradza ją z młodą studentką, Kasia zostaje u Wolańskich na dłużej, ponieważ Piotruś od samego początku złapał z nią dobry kontakt i nie chce, aby dziewczyna zniknęła z jego codzienności.

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Maciej Koterski zagrał Piotrusia w "Koglu-moglu". Zniknął z show-biznesu i wyjechał z Polski

W rolę ośmioletniego Piotrusia Wolańskiego w dwóch pierwszych częściach kultowej polskiej komedii "Kogel-mogel" (1988) oraz "Galimatias, czyli kogel-mogel II" (1989) wcielił się Maciej Koterski. Piotruś, syn Barbary i Mariana Wolańskich (granych przez Ewę Kasprzyk i Zdzisława Wardejna), zapadł widzom w pamięć dzięki swoim zabawnemu i uroczemu, choć nieco niesfornemu zachowaniu.​ Choć młody aktor szybko podbił serca widzów, to po zakończeniu realizacji popularnych produkcji zdecydował się zakończyć karierę aktorską i wycofać z życia publicznego. Scenarzystka serii, Ilona Łepkowska, w rozmowie z portalem JastrząbPost wyjaśniła, że Koterski mieszka obecnie za granicą. Choć nie planowano angażować go ponownie do roli Piotrusia (w kontynuacjach rolę dorosłego już Piotrusia zagrał Maciej Zakościelny), to realizatorzy chcieli zaprosić go na premierę.

Przy trzeciej części dowiadywaliśmy się, co się z nim dzieje i z tego, co pamiętam, on mieszka za granicą. Jego losy potoczyły się tak, że nie ma nic wspólnego z aktorstwem, z mediami. Nawet nie wiem, jak on wygląda - wyznała w rozmowie z portalem JastrząbPost Ilona Łepkowska.

Maciej Koterski nie jest aktywny w mediach społecznościowych. Choć posiada profil na Facebooku, to trudno szukać tam najnowszych zdjęć czy informacji na temat dziecięcego aktora. Zdjęcie dorosłego Macieja Koterskiego, który wcielił się w Piotrusia Wolańskiego znajdziecie w naszej galerii.