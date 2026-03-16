Wypadek Kingi i Piotrka w drodze do Kampinosu. Zduńscy próbują odnaleźć Pawła w "M jak miłość"

Kiedy emisja 1918. odcinka "M jak miłość"? Magda pomaga Zduńskim

Nadchodzący epizod telewizyjnego hitu, który zostanie wyemitowany we wtorek 17 marca 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2, rozpocznie się od kluczowej rozmowy w bistro. Magda przekaże Kindze i Piotrkowi cenne wskazówki dotyczące aktualnego miejsca pobytu Pawła. Prawniczka zadeklaruje również chęć opieki nad dziećmi Zduńskich, co pozwoli małżeństwu całkowicie skupić się na trudnej misji odnalezienia zaginionego brata bliźniaka bez dodatkowych zmartwień o dom.

Samochód Zduńskich utknął w błocie. Dramatyczna podróż do Kampinosu

Trasa do Kampinosu okaże się jednak niezwykle wymagająca i pełna nieprzewidzianych przeszkód. Samochód prowadzony przez Piotrka wpadnie w grząskie błoto, co całkowicie unieruchomi pojazd na podmokłym terenie. Sytuację dodatkowo skomplikuje rzęsista ulewa, która błyskawicznie przemoczy małżonków próbujących ratować sytuację. W akcie desperacji Kinga opuści auto, aby z zewnątrz instruować męża, jak ma manewrować kołami w celu wyjechania z tej niebezpiecznej pułapki.

Niestety, podjęte działania ratunkowe zakończą się całkowitym fiaskiem ze względu na złe ustawienie żony Piotrka. Kiedy Zduński zgodnie z instrukcjami wciśnie gaz, koła wyrzucą z siebie potężną ilość gęstego błota, które całkowicie pokryje stojącą zbyt blisko Kingę. Zszokowana kobieta z niedowierzaniem spojrzy na swoje zrujnowane ubranie, podczas gdy zmieszany mąż zacznie gęsto się tłumaczyć z niefortunnego manewru. Ostatecznie skończy się jedynie na brudnej odzieży i konieczności szybkiego doprowadzenia się do porządku w pobliskim ośrodku.

Paweł w żałobie po śmierci Franki. Spotkanie z rodziną w "M jak miłość"

Mimo przykrego incydentu drogowego, zdeterminowani małżonkowie w suchych już ubraniach dotrą do celu swojej podróży. Zastany na miejscu Paweł nie okaże entuzjazmu na widok gości, jednak rodzeństwu uda się poznać jego stan psychiczny po tragicznej utracie Franki. Wdowiec wciąż głęboko przeżywa żałobę po ukochanej żonie, choć wizyta bliskich uświadomi mu, że zawsze może liczyć na ich niezachwiane wsparcie. Mężczyzna stanowczo odmówi powrotu do Warszawy ze Zduńskimi, ale ostatecznie skontaktuje się telefonicznie z Marysią, aby uspokoić zmartwioną przedłużającym się brakiem kontaktu matkę.