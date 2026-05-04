Wielkie zmiany w "Hotelu Paradise". Lektor zapowiada prawdziwe trzęsienie ziemi

Uczestnicy wracają do „Hotelu Paradise”

Akcja w „Hotelu Paradise” przyspiesza, a emocje sięgają zenitu. Pewne jest już to, że w trwającej edycji zobaczymy powroty osób, które wcześniej pożegnały się z formatem. Taką informacją podzielił się Pan Lektor, który niedawno wyjawił, że progi rajskiej willi ponownie przekroczy Weronika.

Lektor o powrocie Weroniki i nadchodzących emocjach

Teraz Pan Lektor poszedł o krok dalej i za pośrednictwem mediów społecznościowych dał do zrozumienia, że ponowne wejście Weroniki do gry to zaledwie rozgrzewka przed tym, co czeka widzów.

„(...) Ja koję nerwy przed nadchodzącym tygodniem. Pamiętacie jak mówiłem wam, kto wejdzie do hotelu paradise? No to właśnie wejdzie... ale to dopiero początek! To będzie preludium, a na to, co wydarzy się w hotelu to nie wystarczy taczka ashwagandy i wiadro melisy”

– słyszymy na udostępnionym przez niego instagramowym wideo.

Wypowiedź ta jednoznacznie wskazuje, że fani produkcji muszą przygotować się na potężną dawkę niespodzianek, w tym kolejne powroty, które kompletnie przebudują relacje między mieszkańcami. O ile powrót Weroniki jest już przesądzony, pojawiają się domysły, że do rywalizacji dołączą też inni wyeliminowani uczestnicy.

Czy Tobiasz i Marta znowu zamieszkają w willi?

Mając pewność co do powrotu Weroniki, rodzą się podejrzenia, że podobny los spotka Tobiasza oraz Martę, mimo że na razie brakuje oficjalnego potwierdzenia tych przypuszczeń. Niewątpliwie jednak kolejne epizody mogą obfitować w roszady, o których nikomu w programie nawet się nie śniło. Musimy uzbroić się w cierpliwość, bo zarówno producenci, jak i sam lektor ostrzegają, że to dopiero wstęp do rewolucji w „Hotelu Paradise”.