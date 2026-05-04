M jak miłość. Artur nagle zacznie dbać o Marysię, ale jego prawdziwe intencje zszokują

Zwrot akcji w "M jak miłość". Artur zaprezentuje przed Judytą wyreżyserowany spektakl

W 1930. epizodzie serialu Rogowski odegra niezły spektakl. Widzem będzie Kosowska, zaproszona do domu Mostowiaków przez Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek). Wcześniej terapeutka wpadnie do kuchni na krótkie powitanie z gospodarzami. Jej czujne oko od razu wychwyci sportowy ubiór Artura, przygotowany z myślą o Joannie. Niewierny mąż zrobi wszystko, aby błyskawicznie odwrócić uwagę przyjaciółki żony od tego kompromitującego szczegółu.

W 1930. odcinku "M jak miłość" mąż Marysi nadal będzie pamiętał moralizatorskie wywody Kosowskiej. Podczas niedawnej choroby Dobrzańskiej to ona uświadomiła mu, co tak naprawdę powinno stanowić jego życiowy priorytet. Chcąc udowodnić psychoterapeutce, że wyciągnął odpowiednie wnioski, Rogowski nagle zacznie obdarowywać swoją prawowitą małżonkę niespodziewaną i rzekomo niezwykle wspaniałomyślną opieką.

Fałszywa troska w "M jak miłość". Artur zagra idealnego męża przed przyjaciółką Marysi

Bohater posunie się naprawdę daleko. W 1930. odcinku "M jak miłość" mężczyzna da żonie przestrzeń na niespieszne zjedzenie śniadania i pogawędkę z gościem. Później wielkodusznie zadeklaruje gotowość pełnienia roli szofera i poczekania w aucie. Na tym jednak nie koniec, bo każe jej jeszcze założyć ciepłą odzież ze względu na panujący ziąb, rzekomo troszcząc się o stan zdrowia powracającej do formy po infekcji ukochanej.

- To sobie tutaj porozmawiajcie. Marysiu, a ja czekam na ciebie w samochodzie. Tylko czapkę zabierz, bo naprawdę wieje i mróz. Czekam - uśmiechnie się troskliwie Artur.

Teatralne gesty gospodarza zostaną natychmiast wyłapane. W 1930. odcinku "M jak miłość" Kosowska błyskawicznie oceni zachowanie wychodzącego mężczyzny, milcząc o jego intencjach. Sama Rogowska całkowicie zignoruje temat, traktując ten incydent jako jednorazowy zryw partnera, który przecież w ostatnim czasie znacznie więcej uwagi poświęcał problemom chorującej Joanny niż jej własnym kłopotom.

- Jaki Artur ostatnio słuchaj zrobił się troskliwy - skomentuje Judyta.

- No tak, stara się - powie Marysia, po czym szybko zmieni temat.

Szokujące plany w "M jak miłość". Artur zorganizuje potajemny wyjazd z Joanną

Krótka wymiana zdań przyjaciółek szybko dobiegnie końca, gdyż w 1930. odcinku "M jak miłość" w kuchni pojawi się Paweł, co zmusi Marysię do wyjścia. Chociaż tego dnia niewierny mąż spędzi wieczór w rodzinnym gronie, sytuacja szybko diametralnie się zmieni. W 1931. odcinku serialu Rogowski z samego rana ruszy na spotkanie z Joanną i zaproponuje jej wyjazd do Krakowa. Żeby tego było mało, kłamliwy medyk zapobiegawczo zarezerwuje dla nich wspólny pokój w jednym z tamtejszych obiektów hotelowych!

Misterny plan zdrady legnie w gruzach. W 1931. odcinku "M jak miłość" na drodze internisty znów stanie czujna psychoterapeutka. Judyta zablokuje wyjazd, ukrywając prawdę przed przyjaciółką! Wskutek tej interwencji Artur zostanie przy żonie i rodzinie, choć absolutnie nie poczuje radości z takiego rozwiązania...