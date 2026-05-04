"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 913

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a atmosfera między poszczególnymi postaciami stawała się coraz bardziej napięta. Nieoczekiwana wizyta Tekina w warsztacie doprowadziła do nagłego ujawnienia prawdy o zaręczynach, co skończyło się omdleniem zszokowanej Cennet i jej bolesnym ultimatum postawionym Poyrazowi. Równolegle Ayse bezskutecznie usiłowała przekonać Ferita do swoich podejrzeń wobec Leyli, co ostatecznie skłoniło ją do samodzielnego szukania twardych dowodów na psychiczne niezrównoważenie prokurator. Z kolei Sinan wykazał się sprytem w walce o wolność swoją i Aynur, nakłaniając Hakana do wspólnej wyprawy do banku, aby wreszcie wyrwać się z rąk porywacza. Takie zawirowania z pewnością zmieniły dotychczasowy układ sił w życiu bohaterów. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo" odc. 913 - streszczenie

W 913. odcinku Sinanowi udaje się oszukać Hakana i doprowadzić do oswobodzenia Aynur. Niestety wspólna ucieczka bohaterów zostaje szybko przerwana przez oprawcę, który ponownie ich przejmuje. Hakan jest wściekły i tym razem planuje definitywnie odebrać im życie, by nie mogli mu już więcej zagrozić. W tym samym czasie Poyraz i Nana dowiadują się o śmierci pana Tekina i postanawiają spełnić jego ostatnią prośbę. Para wyrusza w daleką podróż, aby odnaleźć miejsce spoczynku żony zmarłego mężczyzny i zgodnie z jego życzeniem złożyć tam kwiaty. Z kolei Sibel odczuwa rozczarowanie, ponieważ jej starania o zainteresowanie ze strony Poyraza okazują się zupełnie nieskuteczne.

"Dziedzictwo" odc. 913 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja od dłuższego czasu gromadzi przed telewizorami wiele osób zainteresowanych skomplikowanymi relacjami między postaciami. Losy Sinana oraz wspólna wyprawa Nany i Poyraza to główne wątki, które zostaną szerzej rozwinięte w najbliższym czasie. Serial jest regularnie pokazywany na antenie ogólnopolskiej stacji, dzięki czemu każdy może być na bieżąco z tą opowieścią. Nadchodzący epizod zostanie wyemitowany zgodnie z planem w godzinach popołudniowych. Premiera odcinka "Dziedzictwo" o numerze 913 odbędzie się 9 maja 2026 o godzinie 16:05 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Turecki serial „Dziedzictwo” to opowieść, która na przestrzeni kilku sezonów przeszła dużą metamorfozę i zmieniła swój główny kierunek. Początkowo losy skupiały się na Seher i Yamanie, jednak po wielu dramatycznych wydarzeniach na pierwszy plan wysunęły się nowe postacie. Obecnie fani obserwują życie Nany i Poyraza, którzy szukają swojego miejsca w świecie pełnym rodzinnych tajemnic. Luźna atmosfera przeplata się tu z momentami napięcia, co sprawia, że każda kolejna odsłona serii ma swój unikalny charakter. W serialu występują:

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)