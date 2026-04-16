Wielkie pojednanie Zduńskich w "M jak miłość". Piotrek wyciągnie rękę do brata

Sylwia Fiutkowska
2026-04-16 16:01

W 1931 odcinku "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) przyjadą do Grabiny odwiedzić Pawła (Rafał Mroczek). Jego zły stan psychiczny skłoni brata do refleksji. Piotrek zdobędzie się na szczere przeprosiny za wcześniejsze lekceważenie problemu bliźniaka. Między synami Marysi (Małgorzata Pieńkowska) wreszcie dojdzie do porozumienia.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe

Zduńscy ruszą do Grabiny w 1931 odcinku "M jak miłość"

W 1931 odcinku "M jak miłość" Zduńscy udadzą się do Grabiny, by dołączyć do bliskich wspierających Pawła w walce z depresją. Dotychczas mężczyzna będzie korzystał z pomocy Marysi (Małgorzata Pieńkowska), Barbary (Teresa Lipowska), Judyty (Paulina Chruściel) i Agnes (Amanda Mincewicz). Brakowało jednak przy nim Kingi i Piotrka.

Sytuacja zmieni się, gdy stan zdrowia Pawła nadal będzie niepokojący. Słaba kondycja brata zmusi Piotrka do zrewidowania swojego wcześniejszego, oschłego podejścia, które jedynie pogarszało sprawę.

Szczera rozmowa braci w 1931 odcinku "M jak miłość"

W 1931 odcinku "M jak miłość" Piotrek całkowicie zmieni nastawienie i zdecyduje się naprawić błędy. Razem z Kingą pojedzie do Grabiny, gdzie bracia będą mieli okazję na spokojną, otwartą rozmowę.

Piotrek przeprosi bliźniaka za wcześniejsze, ostre słowa. Uświadomi sobie, że postąpił niesprawiedliwie, bagatelizując wyraźne symptomy depresji u brata. Zrozumienie błędu pozwoli mu znów stać się oparciem dla Pawła.

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1927: Agnes pomoże Pawłowi pozbierać się po desperackim k…

Czy Paweł Zduński pokona depresję w "M jak miłość"?

Dzięki zmianie postawy Piotrka, w 1931 odcinku "M jak miłość" dojdzie do długo wyczekiwanego pojednania braci. Paweł zyska silne wsparcie zarówno w bliźniaku, jak i w bratowej, co może okazać się kluczowe w walce z chorobą.

Czas pokaże, czy pomoc rodziny wystarczy, by Paweł uporał się z depresją po stracie Franki (Dominika Kachlik) i na nowo ułożył sobie życie z małym Antosiem (Mark Myronenko). Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki serialu.

M jak miłość. Paweł będzie chciał się zabić! Marysia uratuje go w ostatniej chwili