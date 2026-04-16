Wielkie pojednanie Zduńskich w "M jak miłość". Piotrek wyciągnie rękę do brata

Zduńscy ruszą do Grabiny w 1931 odcinku "M jak miłość"

W 1931 odcinku "M jak miłość" Zduńscy udadzą się do Grabiny, by dołączyć do bliskich wspierających Pawła w walce z depresją. Dotychczas mężczyzna będzie korzystał z pomocy Marysi (Małgorzata Pieńkowska), Barbary (Teresa Lipowska), Judyty (Paulina Chruściel) i Agnes (Amanda Mincewicz). Brakowało jednak przy nim Kingi i Piotrka.

Sytuacja zmieni się, gdy stan zdrowia Pawła nadal będzie niepokojący. Słaba kondycja brata zmusi Piotrka do zrewidowania swojego wcześniejszego, oschłego podejścia, które jedynie pogarszało sprawę.

26

Szczera rozmowa braci w 1931 odcinku "M jak miłość"

W 1931 odcinku "M jak miłość" Piotrek całkowicie zmieni nastawienie i zdecyduje się naprawić błędy. Razem z Kingą pojedzie do Grabiny, gdzie bracia będą mieli okazję na spokojną, otwartą rozmowę.

Piotrek przeprosi bliźniaka za wcześniejsze, ostre słowa. Uświadomi sobie, że postąpił niesprawiedliwie, bagatelizując wyraźne symptomy depresji u brata. Zrozumienie błędu pozwoli mu znów stać się oparciem dla Pawła.

Czy Paweł Zduński pokona depresję w "M jak miłość"?

Dzięki zmianie postawy Piotrka, w 1931 odcinku "M jak miłość" dojdzie do długo wyczekiwanego pojednania braci. Paweł zyska silne wsparcie zarówno w bliźniaku, jak i w bratowej, co może okazać się kluczowe w walce z chorobą.

Czas pokaże, czy pomoc rodziny wystarczy, by Paweł uporał się z depresją po stracie Franki (Dominika Kachlik) i na nowo ułożył sobie życie z małym Antosiem (Mark Myronenko). Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki serialu.