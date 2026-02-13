Wichrowe wzgórze odc. 361

W poprzednim odcinku (360) Gozde zmusiła Songul do wyprowadzki z farmy. Halil z żoną planowali wyjazd do Francji, a Zeynep poprosiła matkę, by zajęła się babcią podczas jej nieobecności. Songul próbowała odzyskać skradziony naszyjnik, natomiast Gozde opracowała plan, by przeszkodzić Halilowi w wyjeździe i odebrać go Zeynep, która zgodziła się na zmianę planów, nie znając zamiarów matki.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 361

Zeynep prosi Hakana, by potajemnie sprawdził szczerość Gozde. Halil szykuje się do wyjazdu do Stanów, do wuja Muzaffera. Zeynep przeszukuje telefon Gozde. Dochodzi do konfrontacji i szarpaniny. Gozde ucieka z farmy. Songul decyduje się jej pomóc tylko ze względu na naszyjnik.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 361. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 17 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

