Wichrowe wzgórze, 16-20 lutego: Gozde umiera wyjawiając prawdę, a Halil walczy o życie Zeynep

Joanna Dembek
2026-02-17 11:20

„Wichrowe Wzgórze” to pełna pasji turecka opowieść o Zeynep i Halilu, których los splata mimo dzielących ich różnic. Miłość, nienawiść i zemsta nieustannie podgrzewają emocje. Streszczenia na cały tydzień zdradzają, co wydarzy się w odcinkach 360-363 emitowanych od 16 do 20 lutego w TVP1.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 360 (16 lutego)

Gozde zmusza Songul do wyprowadzki z farmy. Halil z żoną planują wyjazd do Francji. Zeynep prosi matkę, by podczas jej nieobecności zajęła się babcią. Songul próbuje odzyskać skradziony naszyjnik. Gozde ma pomysł, jak przeszkodzić Halilowi w wyjeździe. Zeynep zgadza się na zmianę planów, nie wiedząc, że Gozde planuje odebrać jej Halila.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 361 (18 lutego)

Zeynep prosi Hakana, by potajemnie sprawdził szczerość Gozde. Halil szykuje się do wyjazdu do Stanów, do wuja Muzaffera. Zeynep przeszukuje telefon Gozde. Dochodzi do konfrontacji i szarpaniny. Gozde ucieka z farmy. Songul decyduje się jej pomóc tylko ze względu na naszyjnik.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 362 (19 lutego)

Songul i Gozde ukrywają się razem i planują zwabić Zeynep do lasu, żeby się jej wreszcie pozbyć. Selma i Eren wyjaśniają sobie powody ukrywania prawdy o zwolnieniu Erena i wspólnie decydują, że przyjmą ofertę pracy w Australii. Zeynep dostaje wiadomości od Gozde w sprawie naszyjnika. Tulay potwierdza, że to jej zaginiony naszyjnik i Zeynep idzie na spotkanie. Eren dowiaduje się od Halila, że wcale nie został zwolniony. Halil odrywa, że Zeynep wyszła sama z domu i że to pułapka Songul.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 363 (20 lutego)

Hakan odkrywa wspólnika Gozde i namierza go. Zeynep spotyka się z Gozde w lesie i traci przytomność. Halil znajduje żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznaje mu prawdę. Policja oskarża Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu są jej odciski palców. Halil robi wszystko, żeby ratować żonę. Eren odkrywa, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep. Oskarża matkę o kamstwo.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. W dniach 16–20 lutego 2026 roku widzowie zobaczą odcinki 360–363. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

UWAGA: 17 lutego nie będzie emitowany serial "Wichrowe wzgórze"

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
