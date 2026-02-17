Barwy szczęścia, odcinek 3321: Biologiczny ojciec Emila wraca z Afryki z tajemniczymi prezentami

Joanna Dembek
2026-02-17 11:19

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Kolejny odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3321, którego emisja zaplanowana jest na 20 lutego w TVP2.

W poprzednim odcinku (3320) Asia i Hubert wzięli romantyczny ślub, podczas którego Emil w końcu pogodził się z Emilką, a Tolek wcielił się w rolę szalonego wodzireja. Radość nowożeńców zmąciło jednak pojawienie się nieproszonego gościa. Madzia wypytywała Grażynę o jej relację z Tomkiem, obawiając się, że Oliwka ma rywalkę, tym bardziej że Kępski kolejne popołudnie spędził z byłą partnerką. Dominika i Sebastian postanowili zająć mieszkanie po Madzi, by Mati miał własny pokój. Tymczasem Radomir, po kłótni z żoną, przyjął zaproszenie Doroty, wciąż ukrywając, że nie jest wolny.

"Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3321

Asia po wizycie Daniela nie potrafi odzyskać spokoju, a Emil jest wyraźnie wzburzony. Sytuacja komplikuje się, gdy biologiczny ojciec chłopca niespodziewanie wraca na Zaciszną z prezentami z "podróży" do Afryki. Natomiast Staś szybko nabiera podejrzeń, że mężczyzna nie był zwykłym turystą. Z kolei Oliwka i Ola wracają z Włoch w świetnych nastrojach, co sprawia ogromną radość Kępskiemu oraz Justinowi. Za to Dorota wyznaje Beacie, że jest zachwycona po nocy spędzonej z Radomirem. Dziennikarz po kolejnej zdradzie traci jednak rezon - obawia się konsekwencji, ale wciąż zataja przed nową partnerką fakt, że ma rodzinę.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3321. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
