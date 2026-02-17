W poprzednim odcinku (3320) Asia i Hubert wzięli romantyczny ślub, podczas którego Emil w końcu pogodził się z Emilką, a Tolek wcielił się w rolę szalonego wodzireja. Radość nowożeńców zmąciło jednak pojawienie się nieproszonego gościa. Madzia wypytywała Grażynę o jej relację z Tomkiem, obawiając się, że Oliwka ma rywalkę, tym bardziej że Kępski kolejne popołudnie spędził z byłą partnerką. Dominika i Sebastian postanowili zająć mieszkanie po Madzi, by Mati miał własny pokój. Tymczasem Radomir, po kłótni z żoną, przyjął zaproszenie Doroty, wciąż ukrywając, że nie jest wolny.

"Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3321

Asia po wizycie Daniela nie potrafi odzyskać spokoju, a Emil jest wyraźnie wzburzony. Sytuacja komplikuje się, gdy biologiczny ojciec chłopca niespodziewanie wraca na Zaciszną z prezentami z "podróży" do Afryki. Natomiast Staś szybko nabiera podejrzeń, że mężczyzna nie był zwykłym turystą. Z kolei Oliwka i Ola wracają z Włoch w świetnych nastrojach, co sprawia ogromną radość Kępskiemu oraz Justinowi. Za to Dorota wyznaje Beacie, że jest zachwycona po nocy spędzonej z Radomirem. Dziennikarz po kolejnej zdradzie traci jednak rezon - obawia się konsekwencji, ale wciąż zataja przed nową partnerką fakt, że ma rodzinę.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3321. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)