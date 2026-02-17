Spis treści
W poprzednim odcinku (3320) Asia i Hubert wzięli romantyczny ślub, podczas którego Emil w końcu pogodził się z Emilką, a Tolek wcielił się w rolę szalonego wodzireja. Radość nowożeńców zmąciło jednak pojawienie się nieproszonego gościa. Madzia wypytywała Grażynę o jej relację z Tomkiem, obawiając się, że Oliwka ma rywalkę, tym bardziej że Kępski kolejne popołudnie spędził z byłą partnerką. Dominika i Sebastian postanowili zająć mieszkanie po Madzi, by Mati miał własny pokój. Tymczasem Radomir, po kłótni z żoną, przyjął zaproszenie Doroty, wciąż ukrywając, że nie jest wolny.
"Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3321
Asia po wizycie Daniela nie potrafi odzyskać spokoju, a Emil jest wyraźnie wzburzony. Sytuacja komplikuje się, gdy biologiczny ojciec chłopca niespodziewanie wraca na Zaciszną z prezentami z "podróży" do Afryki. Natomiast Staś szybko nabiera podejrzeń, że mężczyzna nie był zwykłym turystą. Z kolei Oliwka i Ola wracają z Włoch w świetnych nastrojach, co sprawia ogromną radość Kępskiemu oraz Justinowi. Za to Dorota wyznaje Beacie, że jest zachwycona po nocy spędzonej z Radomirem. Dziennikarz po kolejnej zdradzie traci jednak rezon - obawia się konsekwencji, ale wciąż zataja przed nową partnerką fakt, że ma rodzinę.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3321. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)