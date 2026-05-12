"Uroczysko": streszczenie odcinka 254

W ostatnim odcinku serialu "Uroczysko" pozornie spokojna codzienność w lokalnej noclegowni szybko przerodziła się w mroczną sprawę kryminalną. Wolontariuszka Kamila była świadkiem śmierci jednego z podopiecznych i chociaż początkowo uznała to za zgon z przyczyn naturalnych, sekcja zwłok wykazała udział osób trzecich. Laura odnalazła specyficzny ślad między palcami ofiary i przeprowadziła nietypowy test na świńskiej skórze, żeby ostatecznie potwierdzić swoją hipotezę. Kiedy na jaw wyszło, że w placówce bywał były wykładowca kryminologii, śledztwo nabrało tempa, a funkcjonariusze zaczęli przygotowywać policyjną prowokację. Całe zdarzenie pokazało, jak wiele mrocznych tajemnic może skrywać pozornie bezpieczne miejsce. Czego zatem można spodziewać się w dalszej części tej historii?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Uroczysko" odc. 254 - streszczenie

Dylan jest świadkiem śmierci kolejnej osoby bezdomnej, co skłania go do przekazania Olkowi zabezpieczonych dowodów w tej sprawie. Uwagę patologów przykuwają nietypowe, niebieskie palce ofiary, co sugeruje niejasne przyczyny zgonu. Sytuacja policji pogarsza się, gdy dyrektor noclegowni demaskuje Kamilę, przez co funkcjonariusze tracą swoje źródło informacji wewnątrz placówki. Tymczasem Filip i Olszewska przesłuchują pisarza, który umiejętnie odgrywa rolę ofiary, starając się skierować podejrzenia na inny tor. Napięcie doprowadza do momentu, w którym komisarz traci nad sobą panowanie, a ktoś z jego otoczenia musi odebrać mu broń służbową. Ostatecznie Dylan w ciężkim stanie trafia pod opiekę lekarzy, a osoba uznawana dotąd za głównego podejrzanego zostaje oczyszczona z zarzutów.

"Uroczysko" odc. 254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji kryminalnych z pewnością czekają na rozwój wydarzeń w tej malowniczej miejscowości. Nowe wątki śledcze pojawiają się regularnie, nie pozwalając na chwilę nudy podczas śledzenia pracy Agaty i Filipa. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby dowiedzieć się, jak zakończy się ta skomplikowana sprawa. Premierowa emisja 254. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się 19 maja 2026 o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to propozycja dla osób, które lubią połączenie mrocznych tajemnic z turystycznym klimatem niewielkiej miejscowości. Główni bohaterowie, mimo dzielących ich różnic charakteru, potrafią stworzyć zgrany zespół rozwiązujący nawet najbardziej zawikłane zagadki. Każda sprawa kryminalna zazwyczaj zamyka się w dwóch odcinkach, co pozwala na dynamiczne śledzenie postępów w dochodzeniach. Oprócz pracy operacyjnej serial zagląda też za kulisy prywatnego życia lokalnych funkcjonariuszy. W obsadzie tej produkcji znajdują się m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)