"Uroczysko": streszczenie odcinka 253

Ostatnie zagadki kryminalne w serialu "Uroczysko" udowodniły, że prawda potrafi być niezwykle skomplikowana. Bolus trafił prosto do aresztu po znalezieniu ciała kolegi, jednak sekcja zwłok przeprowadzona przez Artura wykazała śmierć w wyniku ciężkiego urazu głowy. Brak śladów DNA ofiary przy podejrzanym zmusił śledczych do zaangażowania eksperta od technologii w poszukiwaniu nowych tropów. W tym samym czasie Maria wysłała pewnego pisarza w dość osobliwą podróż, a Filip wraz z Olszewską dotarli wreszcie pod same drzwi lokalu o nazwie "Koniec Świata". Ich wizyta zakończyła się odkryciem niepokojącego znaleziska ukrytego w piwnicy budynku. Przekonajmy się zatem, co przyniosą następne godziny tego trudnego śledztwa.
"Uroczysko" odc. 253 - streszczenie
Kamila, która pełni funkcję wolontariuszki w noclegowni, staje się świadkiem śmierci jednego z mężczyzn przebywających w ośrodku. Kobieta początkowo jest przekonana, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, jednak wkrótce na jaw wychodzą nowe fakty. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazuje bowiem udział osób trzecich, co całkowicie zmienia bieg postępowania. Laura odnajduje między palcami ofiary drobny ślad i postanawia sprawdzić swoje podejrzenia, wykonując specjalny test na świńskiej skórze. Sytuacja staje się jeszcze ciekawsza, gdy policjanci odkrywają, że w ośrodku często przebywa były wykładowca kryminologii. W związku z nowymi ustaleniami funkcjonariusze decydują się na przygotowanie prowokacji, która ma doprowadzić ich do sprawcy.
"Uroczysko" odc. 253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Zbliżająca się sprawa kryminalna w noclegowni z pewnością przyciągnie uwagę osób, które lubią śledzić postępy w pracy Agaty i Filipa. Nietypowe metody badawcze Laury oraz planowana akcja policji to główne punkty tego odcinka. Warto wygospodarować sobie wolny czas wieczorem, aby poznać rozwiązanie tej tajemnicy. Produkcja regularnie gości na antenie w stałym paśmie emisji. Najnowszy, 253. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany 18 maja 2026 roku o godzinie 20:00 na kanale TV4.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
Produkcja przenosi nas do turystycznego miasteczka o nazwie Uroczysko, gdzie za fasadą spokoju kryją się liczne sekrety. Głównymi postaciami są policjanci Agata i Filip, którzy mimo różnych temperamentów tworzą niezwykle skuteczny zespół. Fabuła koncentruje się na zagadkach kryminalnych, w które często zamieszani są przyjezdni, ale nie brakuje tu również wątków z prywatnego życia bohaterów. Całość utrzymana jest w lekkim, wciągającym tonie, idealnym na wieczorny relaks przed telewizorem. W obsadzie serialu występują:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)