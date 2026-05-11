"Uroczysko": streszczenie odcinka 253

Ostatnie zagadki kryminalne w serialu "Uroczysko" udowodniły, że prawda potrafi być niezwykle skomplikowana. Bolus trafił prosto do aresztu po znalezieniu ciała kolegi, jednak sekcja zwłok przeprowadzona przez Artura wykazała śmierć w wyniku ciężkiego urazu głowy. Brak śladów DNA ofiary przy podejrzanym zmusił śledczych do zaangażowania eksperta od technologii w poszukiwaniu nowych tropów. W tym samym czasie Maria wysłała pewnego pisarza w dość osobliwą podróż, a Filip wraz z Olszewską dotarli wreszcie pod same drzwi lokalu o nazwie "Koniec Świata". Ich wizyta zakończyła się odkryciem niepokojącego znaleziska ukrytego w piwnicy budynku. Przekonajmy się zatem, co przyniosą następne godziny tego trudnego śledztwa.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Uroczysko" odc. 253 - streszczenie

Kamila, która pełni funkcję wolontariuszki w noclegowni, staje się świadkiem śmierci jednego z mężczyzn przebywających w ośrodku. Kobieta początkowo jest przekonana, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, jednak wkrótce na jaw wychodzą nowe fakty. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazuje bowiem udział osób trzecich, co całkowicie zmienia bieg postępowania. Laura odnajduje między palcami ofiary drobny ślad i postanawia sprawdzić swoje podejrzenia, wykonując specjalny test na świńskiej skórze. Sytuacja staje się jeszcze ciekawsza, gdy policjanci odkrywają, że w ośrodku często przebywa były wykładowca kryminologii. W związku z nowymi ustaleniami funkcjonariusze decydują się na przygotowanie prowokacji, która ma doprowadzić ich do sprawcy.

"Uroczysko" odc. 253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Zbliżająca się sprawa kryminalna w noclegowni z pewnością przyciągnie uwagę osób, które lubią śledzić postępy w pracy Agaty i Filipa. Nietypowe metody badawcze Laury oraz planowana akcja policji to główne punkty tego odcinka. Warto wygospodarować sobie wolny czas wieczorem, aby poznać rozwiązanie tej tajemnicy. Produkcja regularnie gości na antenie w stałym paśmie emisji. Najnowszy, 253. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany 18 maja 2026 roku o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Produkcja przenosi nas do turystycznego miasteczka o nazwie Uroczysko, gdzie za fasadą spokoju kryją się liczne sekrety. Głównymi postaciami są policjanci Agata i Filip, którzy mimo różnych temperamentów tworzą niezwykle skuteczny zespół. Fabuła koncentruje się na zagadkach kryminalnych, w które często zamieszani są przyjezdni, ale nie brakuje tu również wątków z prywatnego życia bohaterów. Całość utrzymana jest w lekkim, wciągającym tonie, idealnym na wieczorny relaks przed telewizorem. W obsadzie serialu występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)