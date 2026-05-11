"Gliniarze": streszczenie odcinka 1206

Ostatnie dni w stolicy upłynęły pod znakiem mrocznych tajemnic, o których opowiedział serial "Gliniarze". Natalia i Kuba stanęli przed trudnym zadaniem, po tym jak pewna kobieta zgłosiła gwałt, do którego doszło na ogródkach działkowych. Poszkodowana nie potrafiła przekazać policjantom zbyt wielu informacji, dlatego śledczy musieli szukać punktu zaczepienia bezpośrednio na miejscu ataku. Tymczasem sprawca zdążył już wytypować kolejną ofiarę i sprytnie nawiązał z nią kontakt, by przejść do realizacji swojego przerażającego planu. Detektywi robili wszystko, co w ich mocy, by wygrać ten nierówny wyścig z czasem i powstrzymać agresora przed kolejnym uderzeniem. Zatem czas sprawdzić, co przyniesie najbliższa przyszłość w warszawskim wydziale kryminalnym.

"Gliniarze" odc. 1206 - streszczenie

W 1206. odcinku dochodzi do uprowadzenia policjanta, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Sprawa staje się wyjątkowo trudna, ponieważ do zespołu dołącza Irena z Biura Spraw Wewnętrznych. Kobieta zajmuje się wyjaśnianiem doniesień o przekraczaniu uprawnień przez porwanego funkcjonariusza. Olgierd i Krzysiek rozpoczynają poszukiwania od sprawdzenia powiązań z gangiem narkotykowym, który był rozpracowywany przez zaginionego stróża prawa. Choć detektywi początkowo są przekonani, że mężczyzna naraził się handlarzom towaru, śledztwo obiera niespodziewany kierunek. Wkrótce okazuje się, że motywy osoby stojącej za porwaniem są zupełnie inne, niż przypuszczali śledczy.

"Gliniarze" odc. 1206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial od lat cieszy się dużą popularnością wśród osób lubiących historie o pracy stołecznych organów ścigania. Fani kryminalnych zagadek mogą przygotować się na kolejną dawkę akcji, rezerwując sobie popołudniowy czas na seans. Nowe perypetie warszawskich detektywów są emitowane regularnie na antenie znanej stacji telewizyjnej. Odcinek numer 1206 zostanie wyemitowany 18 maja 2026 roku o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

„Gliniarze” to propozycja dla każdego, kto lubi obserwować, jak spryt i twardy charakter pomagają w walce z warszawskim światem zbrodni. W każdym odcinku śledzimy oddzielne historie, które pokazują, że praca policjanta w stolicy to ciągły wyścig z czasem. Produkcja stawia na dynamikę i realizm, przybliżając kulisy codziennych interwencji oraz trudnych śledztw. W rozwiązywaniu zagadek biorą udział bohaterowie, którzy nie boją się konfrontacji z najgroźniejszymi przestępcami. Obsada tego serialu to m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)