"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1426

W ostatnim czasie w serialu "Policjantki i Policjanci" śledziliśmy intrygujące dochodzenie, które postawiło na nogi wrocławskich funkcjonariuszy. Białacha oraz Drawska-Zapała wspólnie tropili uciekiniera z więzienia, który zdecydował się na desperacki krok zaledwie trzy miesiące przed końcem odsiadki. Dzięki sugestii strażnika mundurowi zajęli się analizą grypsów ukrytych w gazecie, a badanie pisma pozwoliło im ustalić, że zbieg szukał kontaktu ze swoim nastoletnim synem. Załoga za wszelką cenę próbowała zrozumieć, co tak naprawdę skłoniło mężczyznę do tak ryzykownej ucieczki tuż przed odzyskaniem wolności. Poza służbowymi wyzwaniami w tle narastał spór dotyczący wyboru matki chrzestnej dla małej Nadziei, co dodało całości nieco obyczajowego kolorytu. Pora zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania czekają na wasze ulubione postacie w kolejnej odsłonie tej historii.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1426 - streszczenie

Lena i Bartosz otrzymują wezwanie w sprawie kradzieży pierścionka zaręczynowego, do której doszło w trakcie wieczoru panieńskiego. Główna poszkodowana, będąca przyszłą panną młodą, zostaje odnaleziona związana przez striptizera i twierdzi, że zupełnie nie pamięta, co się wydarzyło. Jej narzeczony wraca niespodziewanie z delegacji i reaguje na całe zajście dużą złością, co utrudnia prowadzenie czynności. W toku śledztwa policjanci odkrywają, że jedna z uczestniczek imprezy znała wynajętego tancerza już wcześniej. Dodatkowo analiza monitoringu u sąsiadów ujawnia obecność zamaskowanej postaci w pobliżu miejsca zdarzenia w krytycznym czasie. Funkcjonariusze sprawdzają też trop dotyczący ewentualnej współpracy napastnika z kimś jeszcze, by ostatecznie wyjaśnić sprawę zniknięcia drogocennego przedmiotu. W tym samym czasie dochodzi do spotkania Sołtysa z Edytą, którego świadkiem jest przypadkowo podsłuchująca ich rozmowę Daria.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1426 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy wrocławskich funkcjonariuszy można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdego dnia prezentowane są nowe interwencje patroli. Serial cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zarezerwować sobie czas wieczorem, by być na bieżąco z życiem zawodowym i prywatnym bohaterów. Produkcja jest stałym elementem ramówki i przyciąga przed ekrany osoby lubiące połączenie wątków kryminalnych z obyczajowymi. Najnowsze przygody policjantów zostaną wyemitowane już w najbliższy poniedziałek. Premiera 1426. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się 18 maja 2026 o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi podglądać pracę mundurowych we Wrocławiu oraz ich codzienne zmagania z różnymi wezwaniami. Scenarzyści przeplatają widowiskowe interwencje na mieście z wątkami pokazującymi, jak policjanci radzą sobie w domu i w relacjach z bliskimi. Możemy zobaczyć ich chwile słabości, rodzinne dylematy oraz próby zachowania równowagi między trudną służbą a życiem osobistym. Od lat produkcja gromadzi liczne grono wiernych odbiorców, którzy z zainteresowaniem śledzą rozwój znajomości między funkcjonariuszami. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska-Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)