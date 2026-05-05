"Uroczysko": streszczenie odcinka 250

Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" udowodniły, że nawet w pozornie bezpiecznym i zamkniętym mieszkaniu może dojść do brutalnej zbrodni. Zespół śledczych musiał zmierzyć się z zagadkową śmiercią geniusza, który zginął od ciosu nożem w plecy, mimo braku jakichkolwiek śladów włamania na miejscu zdarzenia. Jedynym bezpośrednim świadkiem tej tragedii okazała się zaawansowana sztuczna inteligencja, która jednak otwarcie deklarowała swój stanowczy sprzeciw wobec wszelkiej przemocy. Poszukiwania narzędzia zbrodni oraz analiza monitoringu Armanda Jesiony były wyjątkowo żmudne, gdyż ofiara prowadziła życie w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. Dopiero dzięki czujności Olszewskiej doszło do przypadkowego odkrycia, które stało się wyczekiwanym przełomem w tym trudnym i nietypowym dochodzeniu. Czego zatem można spodziewać się w najbliższym odcinku?

"Uroczysko" odc. 250 - streszczenie

Nagranie z monitoringu, które miało być przełomem, okazuje się jedynie mylnym śladem, co zmusza policję do wypuszczenia głównego podejrzanego na wolność. Funkcjonariusze muszą teraz ustalić, kto tak naprawdę dostarczył przesyłkę Armandowi Jesionie tuż przed jego śmiercią. W związku z tym Filip udaje się do domu ofiary, by jeszcze raz dokładnie przeszukać wszystkie pomieszczenia w poszukiwaniu jakiejkolwiek wskazówki. W tym samym czasie Dylan skupia całą swoją uwagę na próbach zrozumienia mechanizmu działania tajemniczego robota. Sytuacja na komendzie komplikuje się również przez zachowanie Olka, który nie potrafi ukryć swojej rosnącej zazdrości o Zuzę. Dodatkowo jeden z aspirantów kończy swój okres próbny, a nowym wątkiem w sprawie dawnego zabójstwa Kasi staje się książka otrzymana od Olszewskiej.

"Uroczysko" odc. 250 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby, które chcą wiedzieć, jak potoczą się dalsze losy funkcjonariuszy z tej turystycznej miejscowości, nie muszą już długo czekać. Nowe przygody policjantów oraz ich prywatne rozterki są prezentowane regularnie na antenie telewizyjnej. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby być na bieżąco z najnowszymi ustaleniami w prowadzonych śledztwach. Premierowa emisja 250. odcinka serialu „Uroczysko” odbędzie się we wtorek 12 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 20:00.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie kryminalne zagadki osadzone w ładnych okolicznościach przyrody, to ten serial z pewnością przypadnie Wam do gustu. Główni bohaterowie, Agata i Filip, to policjanci o skrajnie różnych osobowościach, co sprawia, że ich wspólna praca jest dość nietypowa. Akcja toczy się w małym miasteczku, gdzie turyści i lokalsi co rusz wplątują się w mroczne intrygi. Całość uzupełniają wątki osobiste personelu lokalnej komendy oraz postacie mieszkańców, którzy często skrywają niewygodne tajemnice. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)