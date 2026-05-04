"Uroczysko": streszczenie odcinka 249

Serial "Uroczysko" zaserwował ostatnio dawkę solidnych kryminalnych zagadek, które wreszcie zaczęły układać się w spójną całość. Śledztwo dotyczące kradzieży z pociągów oraz morderstwa Leszka Wieczorkowskiego wyraźnie przyspieszyło, a policja skupiła swoje działania na przesłuchaniu mężczyzny z charakterystycznym tatuażem na szyi. Zatrzymany przyznał się do kradzieży telefonu swojego wspólnika, co okazało się istotne, gdy Alex za opłatą zdobył ważne informacje, a dane z odzyskanej komórki rzuciły nowe światło na sprawę. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy zniknęła broń należąca do funkcjonariusza SOK, co tylko podniosło stawkę toczącego się postępowania. W międzyczasie Filip oraz Marek zajęli się przygotowaniem obławy na właściciela lokalnego baru. Z taką dawką zagadek warto sprawdzić, co przyniosły kolejne minuty spędzone w tej pełnej tajemnic miejscowości.

"Uroczysko" odc. 249 - streszczenie

W 249. odcinku serialu "Uroczysko" dochodzi do tajemniczego morderstwa w zamkniętym mieszkaniu, w którym nie stwierdzono żadnych śladów włamania. Ofiarą jest mężczyzna, który zginął od ciosu nożem w plecy, a jedynym bezpośrednim obserwatorem zdarzenia okazuje się zaawansowana sztuczna inteligencja. Maszyna deklaruje jednak swój sprzeciw wobec przemocy, co staje się dużą przeszkodą w zbieraniu zeznań. Policjanci odkrywają, że zamordowany był genialnym człowiekiem żyjącym w całkowitej izolacji, przez co trudno jest ustalić krąg podejrzanych. Śledczy skrupulatnie analizują monitoring Armanda Jesiony oraz przeszukują pomieszczenia w poszukiwaniu narzędzia zbrodni. Przełom w tym trudnym dochodzeniu następuje dzięki przypadkowemu odkryciu, którego autorką jest Olszewska.

"Uroczysko" odc. 249 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani kryminalnych opowieści z małego miasteczka z pewnością czekają na rozwiązanie tej nietypowej zagadki technologicznej. Każdy nowy epizod to kolejna porcja pracy dla funkcjonariuszy, którzy muszą odnaleźć sprawcę w miejscu, gdzie wszyscy się znają. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się losy śledztwa w mieszkaniu geniusza, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Odcinek numer 249 zostanie wyemitowany 11 maja 2026 o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

„Uroczysko” to produkcja, która zabiera nas do urokliwej miejscowości turystycznej, gdzie pod płaszczem spokoju kryją się mroczne tajemnice i skomplikowane ludzkie dramaty. Główni bohaterowie, Agata i Filip, tworzą zgrany duet na komendzie, mimo że prywatnie mocno się od siebie różnią. Serial skupia się nie tylko na rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, ale też na relacjach między mieszkańcami i codziennym życiu policjantów. To idealna propozycja dla osób lubiących historie, w których lokalny klimat miesza się z poważnymi śledztwami. W serialu występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)