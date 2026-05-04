"Uroczysko": streszczenie odcinka 249

Serial "Uroczysko" zaserwował ostatnio dawkę solidnych kryminalnych zagadek, które wreszcie zaczęły układać się w spójną całość. Śledztwo dotyczące kradzieży z pociągów oraz morderstwa Leszka Wieczorkowskiego wyraźnie przyspieszyło, a policja skupiła swoje działania na przesłuchaniu mężczyzny z charakterystycznym tatuażem na szyi. Zatrzymany przyznał się do kradzieży telefonu swojego wspólnika, co okazało się istotne, gdy Alex za opłatą zdobył ważne informacje, a dane z odzyskanej komórki rzuciły nowe światło na sprawę. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy zniknęła broń należąca do funkcjonariusza SOK, co tylko podniosło stawkę toczącego się postępowania. W międzyczasie Filip oraz Marek zajęli się przygotowaniem obławy na właściciela lokalnego baru. Z taką dawką zagadek warto sprawdzić, co przyniosły kolejne minuty spędzone w tej pełnej tajemnic miejscowości.
"Uroczysko" odc. 249 - streszczenie
W 249. odcinku serialu "Uroczysko" dochodzi do tajemniczego morderstwa w zamkniętym mieszkaniu, w którym nie stwierdzono żadnych śladów włamania. Ofiarą jest mężczyzna, który zginął od ciosu nożem w plecy, a jedynym bezpośrednim obserwatorem zdarzenia okazuje się zaawansowana sztuczna inteligencja. Maszyna deklaruje jednak swój sprzeciw wobec przemocy, co staje się dużą przeszkodą w zbieraniu zeznań. Policjanci odkrywają, że zamordowany był genialnym człowiekiem żyjącym w całkowitej izolacji, przez co trudno jest ustalić krąg podejrzanych. Śledczy skrupulatnie analizują monitoring Armanda Jesiony oraz przeszukują pomieszczenia w poszukiwaniu narzędzia zbrodni. Przełom w tym trudnym dochodzeniu następuje dzięki przypadkowemu odkryciu, którego autorką jest Olszewska.
"Uroczysko" odc. 249 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani kryminalnych opowieści z małego miasteczka z pewnością czekają na rozwiązanie tej nietypowej zagadki technologicznej. Każdy nowy epizod to kolejna porcja pracy dla funkcjonariuszy, którzy muszą odnaleźć sprawcę w miejscu, gdzie wszyscy się znają. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się losy śledztwa w mieszkaniu geniusza, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Odcinek numer 249 zostanie wyemitowany 11 maja 2026 o godzinie 20:00 na kanale TV4.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
„Uroczysko” to produkcja, która zabiera nas do urokliwej miejscowości turystycznej, gdzie pod płaszczem spokoju kryją się mroczne tajemnice i skomplikowane ludzkie dramaty. Główni bohaterowie, Agata i Filip, tworzą zgrany duet na komendzie, mimo że prywatnie mocno się od siebie różnią. Serial skupia się nie tylko na rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, ale też na relacjach między mieszkańcami i codziennym życiu policjantów. To idealna propozycja dla osób lubiących historie, w których lokalny klimat miesza się z poważnymi śledztwami. W serialu występują:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)