"Uroczysko", odcinek 227: Kluczowy świadek morderstwa milczy, ale policja demaskuje jej kłamstwo

Ostatni odcinek serialu "Uroczysko" z pewnością trzymał was w napięciu do samego końca, serwując widzom prawdziwy thriller. Dramatyczne porwanie córki Winiarskiej zapoczątkowało śmiertelnie poważną grę, zwłaszcza gdy w sprawie pojawiła się pierwsza ofiara. Policjantki, Agata i Zuza, podążały tropem chłopaka z poprawczaka, próbując rozwikłać zagadkę ukrytą w krzyżówkach. Czas uciekał nieubłaganie, ale kluczowym przełomem w śledztwie okazało się stare zdjęcie, które doprowadziło bohaterki prosto do finałowej konfrontacji. Stawką było życie dziewczyny, więc emocje sięgały zenitu. Zobaczmy, jakie nowe wyzwania czekają teraz na mieszkańców Uroczyska.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Uroczysko" odc. 227 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Uroczyska" rozpocznie się od wstrząsającej zbrodni - Włodzimierz Czarnecki zostanie znaleziony martwy we własnej restauracji. Na miejsce zbrodni natychmiast przybywają śledczy, a dołącza do nich tajemniczy, przystojny barman. Szybko okazuje się, że jest on aspirantem sztabowym Dylanem Wiśniewskim, który działa pod przykrywką. W międzyczasie Filip podąża za tropem, który prowadzi go do pobliskiej strzelnicy, skąd skradziono broń czarnoprochową. Sprawę komplikuje Berenika, która wyznaje swojemu chłopakowi, że nie zdradzi tożsamości osoby, którą widziała w lokalu w dniu morderstwa, jednak policjanci szybko odkrywają jej kłamstwo.

"Uroczysko" odc. 227 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów i z pewnością nie mogą doczekać się rozwiązania kolejnej kryminalnej zagadki. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a śledztwo w sprawie śmierci Czarneckiego nabierze tempa. Dla wszystkich fanów, którzy chcą być na bieżąco, mamy dobre wieści dotyczące emisji. Premierowy, 227. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" od lat przyciąga przed ekrany, umiejętnie łącząc trzymające w napięciu wątki kryminalne z prywatnym życiem postaci. Akcja osadzona w malowniczej, turystycznej miejscowości udowadnia, że nawet najbardziej spokojne miejsca mogą skrywać mroczne sekrety. Sercem opowieści jest niezastąpiony duet śledczych, Agata i Filip, których przeciwstawne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, gwarantującą skuteczność w rozwiązywaniu zagadek. Każda nowa sprawa, często związana z przyjezdnymi, wciąga nas głębiej w świat lokalnej społeczności. W serialu występują m.in.: