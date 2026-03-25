"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 123: Z więzienia wychodzi Pszczoła - człowiek, który w przeszłości uratował Musashiego. Teraz ponownie stanie na jego drodze

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" dostarczył fanom solidnej dawki kryminalnych emocji i zagadek, które wciąż czekają na rozwiązanie. Śledczy stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem, gdy na odludnej drodze odnaleziono ciało Fina, Johannesa Jarvinena, a obok niego jego czteroletnią córkę w stanie szoku. Sprawę skomplikował fakt zaginięcia żony ofiary oraz tajemniczy telefon od anonimowego mężczyzny, który zgłosił zdarzenie. Dąbek i Gzymski szybko trafili na trop byłego kochanka kobiety, Mirosława Siwaka, który jak się okazało, tuż przed tragedią wdał się w bójkę z denatem. W tle tych dramatycznych wydarzeń Musashi kontynuował swoje dochodzenie w sprawie nieudanego zamachu na Barabasza. Ostatnie minuty pozostawiły nas z wieloma pytaniami, podnosząc poprzeczkę przed kolejnym rozdziałem tej historii.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 123 - streszczenie

Kiszczak i Szreder podejmą się śledztwa w sprawie zabójstwa hotelarza, Michała Lipskiego. Początkowo wszystko wskazuje na jego brata, Jerzego, który jest recydywistą i groził ofierze śmiercią z powodu rodzinnego sporu o pieniądze. Jednak dochodzenie przybiera zupełnie nowy obrót, gdy policjanci odnajdują karty pamięci z nagraniami schadzek odbywających się w pokoju hotelowym. Na wszystkich filmach pojawia się ta sama, bardzo młoda dziewczyna, a Szreder za wszelką cenę próbuje ustalić jej tożsamość, odkrywając przy tym mroczne sekrety. Jakby tego było mało, z więzienia wychodzi Pszczoła – człowiek, który w przeszłości uratował Musashiego i teraz ponownie stanie na jego drodze.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 123 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Nowa intryga kryminalna i powrót postaci z przeszłości gwarantują solidną dawkę napięcia. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 123. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

7

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od lat przyciąga widzów dynamiczną akcją i złożonymi sprawami kryminalnymi. Fabuła śledzi losy elitarnej jednostki policyjnej dowodzonej przez nadinspektora "Musashiego", która mierzy się z najgroźniejszymi przestępcami w Trójmieście. Funkcjonariusze często muszą działać na granicy prawa, by rozpracować siatki przestępcze zajmujące się przemytem narkotyków, broni i handlem ludźmi. Serial trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty każdego odcinka. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: