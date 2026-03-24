"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 1005: Sławek, choć szczęśliwy z powodu nadchodzącego ojcostwa, boryka się z kryzysem w związku z Joanną

Emocje po ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością jeszcze nie opadły, a śledczy musieli zmierzyć się z kolejną skomplikowaną sprawą. Kalicka i Rosa zajęli się dochodzeniem w sprawie śmierci siedemnastoletniej Natalii, której ciało znaleziono w stajni podczas zawodów jeździeckich. Szybko okazało się, że nastolatkę zabito strzałem w tył głowy, a podejrzenia padły najpierw na jej największą rywalkę, a później na trenera ofiary. Równolegle Kalicka próbowała wyjaśnić okoliczności samobójstwa pedofila Gracjana Rodaka, odkrywając, że był on regularnie odwiedzany przez pewnego dziennikarza. Śledcza przeanalizowała nagrania z tych spotkań, by ustalić, co naprawdę wydarzyło się tuż przed śmiercią mężczyzny. Obie sprawy okazały się mieć drugie dno, więc czego możemy spodziewać się po dalszym śledztwie?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1005 - streszczenie

Nadchodzący odcinek skupi się na dramatycznym porwaniu Piotra Śledzickiego, właściciela siłowni, do którego dochodzi na oczach jego partnerki, Blanki. Sprawcy, zidentyfikowani jako bywalcy jednego z nocnych klubów, żądają od kobiety 150 tysięcy złotych okupu. Aby zmusić ją do działania, przesyłają wstrząsające nagranie, na którym widać, jak dłoń jej ukochanego zostaje przybita gwoździem do stołu. Zdesperowana Blanka przekazuje porywaczom 80 tysięcy, ci jednak, grożąc śmiercią zakładnika, domagają się reszty kwoty. Śledztwo prowadzone przez Walczaka i Kłosa nabiera nieoczekiwanego obrotu, gdy detektywi zaczynają kwestionować, czy całe zdarzenie jest tym, czym się wydaje. Równolegle Sławek, choć szczęśliwy z powodu nadchodzącego ojcostwa, boryka się z kryzysem w związku z Joanną i szuka sposobu na naprawę ich relacji.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1005 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z pewnością zadaje sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć kolejny, pełen napięcia epizod popularnego serialu kryminalnego. Nowe śledztwo wrocławskich policjantów zapowiada się niezwykle intrygująco, więc warto zarezerwować sobie czas na seans. Aby nie przegapić najnowszych losów ulubionych bohaterów, dobrze jest zapisać datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 1005. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie stacji TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat niezmiennie cieszy się popularnością, przedstawiając codzienną pracę grupy wrocławskich śledczych. Pod dowództwem charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa, policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego mierzą się z najcięższymi przestępstwami, od zabójstw po porwania. Każdy odcinek to osobna, trzymająca w napięciu historia, która pozwala widzom śledzić skomplikowane dochodzenia prowadzone przez kilka zespołów detektywów. To właśnie dynamiczna akcja i świetnie napisane postacie sprawiają, że fani z niecierpliwością czekają na kolejne sprawy. W serialu występują m.in.: