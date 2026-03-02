Poprzedni odcinek „Uroczyska” z pewnością nie pozwolił nikomu na chwilę oddechu, a śledztwo w sprawie zabójstwa Joanny Poniatowskiej przybrało nieoczekiwany obrót. Po przeszukaniu samochodu i mieszkania Daniel został aresztowany, co wydawało się przełomem w sprawie. Chwilę później na komisariacie pojawił się jednak Artur, którego rewelacje, szczególnie informacja o użyciu ładunku C4, kompletnie zaskoczyły Filipa i Marcina. Policjanci szybko zorientowali się, że sytuacja wymyka się spod kontroli, gdyż liczne motywy i wykluczające się dowody prowadziły ich donikąd. Jakby tego było mało, narastające konflikty wokół lokalnego baru jeszcze bardziej zagmatwały całą sprawę. Czego zatem możemy spodziewać się po tak zawiłym śledztwie?

"Uroczysko" odc. 213 - streszczenie

Nowy odcinek przyniesie mroczną zagadkę śmierci znanej pisarki, autorki baśni dla dorosłych. Jej ciało zostaje odnalezione w wystylizowanej, symbolicznej pozie, co od razu wyklucza przypadkową zbrodnię. Na miejscu zbrodni śledczy znajdują zagadkowe przedmioty: cytat, kwiat oraz wrzeciono, które naprowadzają Filipa na trop powiązany z twórczością ofiary. Podczas sekcji zwłok Laura odkrywa na palcu denatki pojedyncze, precyzyjne ukłucie, co świadczy o skrupulatności mordercy. W międzyczasie sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy osoba podejrzewana o kradzież maszynopisu pisarki pada ofiarą brutalnej napaści.

"Uroczysko" odc. 213 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej mrocznej zagadki w malowniczym Uroczysku. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle intrygująco, a losy bohaterów i śledztwa w sprawie zamordowanej pisarki wkrótce się wyjaśnią. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco, powinni zarezerwować sobie czas na wieczorny seans. Premierowa emisja 213. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Serial "Uroczysko" to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników kryminalnych historii z malowniczym tłem. Choć tytułowa miejscowość wydaje się oazą spokoju, to właśnie tam para policjantów, Agata i Filip, mierzy się z mrocznymi sekretami przyjezdnych turystów. Ich skrajnie różne charaktery tworzą zaskakująco skuteczny duet, który rozwiązuje skomplikowane zagadki, jednocześnie mierząc się z własnymi, prywatnymi problemami. Produkcja idealnie łączy trzymające w napięciu śledztwa z wątkami obyczajowymi. W serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)