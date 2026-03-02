Dawno niewidziany Wiesław Nowobilski pokazał się z Romanowską. Pamiętacie jego pląsy w "Tańcu z Gwiazdami"?

Wiesław Nowobilski, charyzmatyczny budowlaniec i ulubieniec widzów programu "Nasz Nowy Dom", rzadko pojawia się na ściankach i czerwonych dywanach. W 2022 roku podbił serca publiki jako uczestnik "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Tuż przed startem najnowszej edycji zagościł w "halo tu polsat" u boku Eli Romanowskiej, by zapowiedzieć pewne niespodzianki.

Sebastian Fabijański nie zaprosi synka na widownię. Wyjawił nam dlaczego

Wiesław Nowobilski oczarował widzów w "Tańcu z Gwiazdami"

Sympatyczny budowlaniec z "Naszego Nowego Domu" podbił serca publiki w 2022 roku. Mimo mało przychylnych ocen od jurorów Wiesiu przechodził jak burza z odcinka na odcinek, tańcząc w duecie z Janją Lesar. Ostatecznie, Wiesław Nowobilski uplasował się na trzeciej lokacie. To bez wątpienia nie tylko jedno z największych zaskoczeń "Tańca z Gwiazdami", ale również jedna z najlepiej zapamiętanych osobowości ostatnich lat, jeśli chodzi o uczestników show.

"Nasz Nowy Dom" już wkrótce. Elżbieta Romanowska zapowiada nową odsłonę Wiesia

Wielkie emocje towarzyszyły nam w pierwszym odcinku najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Były uczestnik niespodziewanie zjawił się jednak w "halo tu polsat", by zachęcić do oglądania nowej edycji innego popularnego show. Wiesław Nowobilski dołączył do prowadzącej "Nasz Nowy Dom" Elżbiety Romanowskiej, a ta zdradziła, że w programie będzie można zobaczyć całkiem inną wersję Wiesia.

"Ja wam muszę zdradzić jedną rzecz. W tym sezonie Wiesiu pokaże taką twarz, której absolutnie jeszcze nie znaliście. Bo to, że Wiesiu jest cudownym człowiekiem, ma poczucie humoru, to wszyscy wiemy. Jest profesjonalistą, oczywiście, że tak. Widzieliśmy go w 'Tańcu z Gwiazdami', wiemy, że świetnie się porusza, że ma to coś. Ma ten dryg. Natomiast nie wiedzieliśmy, że Wiesiu ma też niesamowity dryg aktorski, wokalny nawet bym powiedziała trochę" - zapowiedziała tajemniczo.

Romanowska przyznała, że sama była bardzo zaskoczona tym, co kolega pokazał na planie. 26. sezon programu "Nasz Nowy Dom" rusza w czwartek 5 marca. Gdzie oglądać? Metamorfozy domów pod okiem Romanowskiej i Nowobilskiego zobaczymy w Polsacie o 21:30.