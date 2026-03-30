Ten film wstrząsnął całym internetem. Teraz wraca w nowej, zaskakującej wersji

"Megan is Missing" to film z 2011 roku, który w chwili premiery nie zyskał szczególnej (a raczej jakiejkolwiek) popularności, ale swoje pięć minut sławy wyszarpał dekadę później, za sprawą TikToka. Publikowany w częściach dreszczowiec found footage (stylizowany na autentyczne, amatorskie nagrania) odbił się szerokim echem za sprawą podejmowanej tematyki - twórcy zapewniali, że fabułę oparto na prawdziwych przypadkach zaginięć wśród dzieci i młodzieży.

Fenomen "Megan is Missing"

Wszystko zaczęło się od dwóch przyjaciółek, Megan i jej przyjaciółki Amy. Gdy pierwsza z nich umawia się z chłopakiem poznanym w sieci, druga usiłuje ją powstrzymać. Nadaremno. A gdy Megan znika bez śladu, Amy rozpoczyna poszukiwania, które prowadzą ją wprost w ramiona... horroru, jakiego nie powinien przeżyć żaden człowiek.

"Megan is Missing" to film, który miał być odpowiedzią na rosnącą popularność serwisów społecznościowych i przestrogą dla młodych osób, zwłaszcza dziewcząt. Nie osiągnął jednak sukcesu. Niemniej, dekadę później ktoś go odkrył, pociął na części i wrzucił na TikToka. Internauci byli przerażeni surową, dosadną formą filmu i zaczęły się dyskusje, analizy i "polecajki". Pięć minuty w blasku fleszy trzeba było oczywiście wykorzystać i odpowiednio spieniężyć, tak więc kilka lat później otrzymaliśmy wiadomość, że "Megan is Missing" powraca, tym razem jako serial. Ale nie byle jaki serial.

"Megan is Missing" zburzy barierę pomiędzy streamingiem, a TikTokiem?

Choć wielu ogląda obecnie filmy i seriale na TikToku, są to pirackie wersje, pocięte tak, by dostosować je do wymogów aplikacji. Reżyser Michael Goi (który odpowiadał też za film) i producenci nowej wersji "Megan is Missing" poszli jednak o krok dalej i nakręcili swoje dzieło właśnie pod TikToka, nie żadną platformę streamingową. Serial ma bowiem formę wertykalną, czyli pionową. Czy jest to pierwszy poważny krok do zburzenia bariery pomiędzy socialami, a streamingiem i wkrótce śladem Megan podążą Netflix, HBO, Prime Video i reszta? Oby nie, ale jest to wizja warta odnotowania.

