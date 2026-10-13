Tajemnica Sowińskiego w "M jak miłość". Kasia dowie się o koszmarze Olka

Olek w tarapatach. Kasia pozna plotki o Sowińskim w 1948. odcinku "M jak miłość"

Kiedy Kasia odwiedzi przyjaciółkę w klinice, ponownie zatai przed nią prawdę o swoich gigantycznych kłopotach. Aneta nie ma bladego pojęcia, że lekarka musi radzić sobie z dużo większym dramatem niż tylko sfałszowane testy DNA. Sowiński zniknął bez śladu, a jedyną osobą znającą brutalny przebieg zdarzeń w mieszkaniu dyrektora jest Mariusz (Mateusz Mosiewicz). Mąż Kasi zamordował swojego rywala, natomiast sama bohaterka zaczyna zauważać u partnera niepokojące, pełne agresji reakcje oraz zastanawiające zbiegi okoliczności.

Podczas wizyty w placówce medycznej Kasia usłyszy o trudnej sytuacji Olka, który został wezwany na policyjne przesłuchanie. Powszechnie wiadomo, że Chodakowski był w otwartym konflikcie z Sowińskim, a jego zaginięcie zbiegło się w czasie z wielką awanturą pod budynkiem kliniki. Śledczy biorą męża Anety pod lupę, ponieważ miał on ewidentny motyw, aby pozbyć się dyrektora. Tymczasem Kasia doskonale zdaje sobie sprawę, że zaginiony szczerze nienawidził Olka, a jej własny romans wynikał wyłącznie z bezwzględnego szantażu dotyczącego sfabrykowanych wyników badań genetycznych.

W 1948. epizodzie uwielbianego przez widzów serialu Aneta otwarcie opowie o problemach spadających na Chodakowskiego. Choć Kasia dysponuje wiedzą o perfidnych intrygach zaginionego dyrektora, nie piśnie na ten temat ani słowa. Zamiast tego będzie dalej ciągnąć przyjaciółkę za język, próbując wyciągnąć od niej kolejne szczegóły.

- Wiadomo już co z tym Sowińskim? - Nie, nic nie wiadomo, ale chodzą różne plotki... No wiesz, ludzie są różni. Wygadują różne głupoty. W ogóle nie zwracają uwagi na to, że to komuś może zniszczyć życie. On się gdzieś ukrywa, pewnie się świetnie bawi na myśl o tym, że teraz Olka ciągają po sądach... Znaczy po komisariatach ciągają. Nieważnie, nie chce mi się na ten temat rozmawiać... Ty mi lepiej powiedz, co w wiadomej sprawie... Pogadałaś już z Mariuszem? - zapyta Aneta.

Milczenie Kasi w "M jak miłość". Olek nie otrzyma pomocy

Lekarka zachowa cenne informacje dla siebie i nie zdradzi, że to dyrektor siłą zmuszał ją do zniszczenia kariery Olka. Ujawnienie faktu szantażu bez wątpienia pomogłoby Chodakowskiemu w oczyszczeniu się z zarzutów, jednak Kasia wybierze milczenie. Kobieta skupi się wyłącznie na kalkulowaniu, w jaki sposób uchronić samą siebie przed tragicznymi konsekwencjami własnych oszustw.

M jak miłość. Aneta wyjawi, że Jakub jest ojcem córki Kasi. Zwrot w sprawie zaginięcia Sowińskiego!