Szokujący finał poszukiwań Niny w "Na dobre i na złe". Blanka w szpitalu usłyszy dramatyczną diagnozę

Odnalezienie Niny w 1004. odcinku "Na dobre i na złe". Julka dokona ważnego odkrycia

Długo wyczekiwany przełom w śledztwie dotyczącym zniknięcia Niny stanie się faktem w 1004. odsłonie hitowej produkcji Telewizji Polskiej. Córka Blanki i Maria zupełnie nieoczekiwanie pojawi się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w placówce w Leśnej Górze. Przebywającą tam małą pacjentkę błyskawicznie zidentyfikuje Julka Burska. Lekarka bez chwili wahania powiadomi o wszystkim zrozpaczoną matkę, która natychmiast zjawi się na miejscu zdarzenia.

Po dotarciu do kliniki potwierdzi się, że pacjentką rzeczywiście jest zaginiona latorośl Milewskich. Stęskniona Blanka ze łzami w oczach utuli swoje dziecko, jednak chwile wzruszenia zostaną brutalnie przerwane. Szybko wyjdzie na jaw, że uprowadzona wcześniej dziewczynka boryka się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi, a jej kondycja fizyczna pozostawia wiele do życzenia.

Tragiczny stan córki Blanki w serialu "Na dobre i na złe". Aleś przekaże fatalne wieści

Medycy z Leśnej Góry błyskawicznie podejmą działania ratunkowe, próbując ustabilizować odzyskaną dziewczynkę. Prowadzeniem tego skomplikowanego przypadku zajmie się doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego. Niestety, lekarz będzie musiał poinformować rodziców o konieczności przeprowadzenia nagłego zabiegu chirurgicznego, bez którego życie małej pacjentki zawiśnie na włosku.

Kłopoty medyczne to jednak nie koniec dramatu rodziny Milewskich w 1004. epizodzie uwielbianego formatu. Prawdziwe zagrożenie wciąż nie zostanie zneutralizowane, ponieważ sprawczyni porwania nadal uniknie organów ścigania. Co gorsza, Blanka nie będzie zdawać sobie sprawy z faktu, że za koszmarem jej bliskich stoi Zuza, w którą wciela się Aurora Lipartowska. Nagrania z kamer bezpieczeństwa okazały się dla matki bezużyteczne w procesie identyfikacji.

Bezwzględny plan Zuzy. Co wydarzy się w 1004. odcinku produkcji TVP2?

Fałszywa znajoma wykorzysta tę niewiedzę i z pełnym wyrachowaniem pojawi się na korytarzach placówki medycznej. Kobieta zacznie symulować własną chorobę, byle tylko znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie bezbronnej Niny. Przestępczyni nie zrezygnuje ze swoich bezlitosnych intencji i będzie kontynuować gromadzenie funduszy na ucieczkę poza granice kraju, całkowicie ignorując krytyczny stan porwanego wcześniej dziecka.

Kolejne wydarzenia wyemitowane w telewizji przyniosą widzom ogromne emocje i mnóstwo znaków zapytania. Najważniejszą kwestią pozostaje przeżycie małej pacjentki i to, czy specjaliści zdążą z operacją ratującą życie. Zagadką jest również potencjalna reakcja bezdusznej porywaczki, która może spróbować ponownie przejąć kontrolę nad sytuacją w najmniej spodziewanym momencie.

Premiera 1004. odcinka "Na dobre i na złe". Kiedy emisja w telewizji?

Telewizja Polska zaplanowała już dokładny termin emisji najnowszej odsłony medycznej telenoweli. Fani serialu zobaczą 1004. odcinek w środę, 4 listopada 2026 roku. Seans rozpocznie się punktualnie o godzinie 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.