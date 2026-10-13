Hotel Paradise 13. Oliwia nie wytrzyma! Wypomni Kubie Nadię i Karolinę

Hotel Paradise 13. Oliwia ma pretensje do Kuby o Nadię i Karolinę

Między Oliwią i Kubą od pewnego czasu nie układa się najlepiej. Ich relacja przechodzi kolejne kryzysy, a wzajemne pretensje utrudniają im dojście do porozumienia. Tym razem Oliwia postanowi poruszyć temat kontaktów Kuby z Nadią i Karoliną. Będzie miała mu za złe nie tylko same relacje z dziewczynami, ale również to, że jej zdaniem rozmawiają o niej za jej plecami. Uczestniczka nie będzie owijać w bawełnę i rzuci w stronę partnera: - Mam nadzieję, że z Nadią albo z Karoliną będziesz tworzył parę z moimi koleżankami, które dupę mi obrabiają razem z tobą.

Oliwia wyjaśni też, dlaczego czuje się zawiedziona zachowaniem pozostałych uczestniczek. Jej zdaniem dziewczyny chętnie doradzają Kubie, ale nie podejmują z nią bezpośredniej rozmowy. - I ci doradzają, a ze mną nawet nie rozmawiają, więc widać, kto jest po prostu szczery wobec mnie - stwierdzi.

W ten sposób Oliwia pokaże, że problem wykracza poza jej relację z Kubą. Uczestniczka ma również pretensje do osób, którym wcześniej ufała.

Hotel Paradise 13. Oliwia przyznaje się do błędu

Mimo ostrych słów Oliwia nie będzie skupiać się wyłącznie na zachowaniu Kuby i jego otoczenia. W trakcie rozmowy przypomni, że już przeprosiła partnera, a następnie otwarcie przyzna, że żałuje swojego postępowania.

- Przeprosiłam cię - powie, chwilę później doda: - Żałuję. Zepsułam to, zepsułam to.

Oliwia nie będzie więc próbowała przekonywać, że cała odpowiedzialność za kryzys spoczywa na Kubie. Z jej słów wyniknie, że dostrzega również własne błędy i nie jest zadowolona z tego, jak potoczyły się wydarzenia między nimi. Uczestniczka spróbuje też przypomnieć partnerowi, że nikt nie postępuje zawsze właściwie. - Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy - stwierdzi.

Następnie zwróci się bezpośrednio do Kuby: Myślę, że w życiu też popełniłeś wiele błędów.

Hotel Paradise 13. Czy Oliwia i Kuba zażegnają kolejny kryzys?

Rozmowa nie będzie należała do łatwych. Oliwia z jednej strony wyrazi żal z powodu zachowania Kuby i dziewczyn, z którymi utrzymuje kontakt, a z drugiej przyzna, że sama nie jest bez winy. W ich relacji nadal pozostaje jednak wiele kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Kuba nie będzie szczególnie wylewny w odpowiedzi na jej słowa, przez co rozmowa nie przyniesie łatwego rozwiązania konfliktu. Czy Oliwii i Kubie uda się w końcu dojść do porozumienia? A może pretensje dotyczące Nadii i Karoliny jeszcze bardziej skomplikują ich relację? O tym widzowie przekonają się w kolejnym odcinku "Hotelu Paradise 13".