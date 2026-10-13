Hotel Paradise 13. Oliwia nie wytrzyma! Wypomni Kubie Nadię i Karolinę

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-10-13 15:23

W relacji Oliwii i Kuby znów zrobi się nerwowo. Uczestniczka "Hotelu Paradise 13" nie zamierza dłużej przemilczać tego, co ją boli. Podczas rozmowy wypomni partnerowi jego kontakty z Nadią i Karoliną, a przy okazji da do zrozumienia, że czuje się zawiedziona także przez dziewczyny, które uważała za koleżanki. Nie zabraknie mocnych słów, ale Oliwia zdobędzie się również na przyznanie, że sama popełniła błędy.

Hotel Paradise 13. Oliwia ma pretensje do Kuby o Nadię i Karolinę

Między Oliwią i Kubą od pewnego czasu nie układa się najlepiej. Ich relacja przechodzi kolejne kryzysy, a wzajemne pretensje utrudniają im dojście do porozumienia. Tym razem Oliwia postanowi poruszyć temat kontaktów Kuby z Nadią i Karoliną. Będzie miała mu za złe nie tylko same relacje z dziewczynami, ale również to, że jej zdaniem rozmawiają o niej za jej plecami. Uczestniczka nie będzie owijać w bawełnę i rzuci w stronę partnera: - Mam nadzieję, że z Nadią albo z Karoliną będziesz tworzył parę z moimi koleżankami, które dupę mi obrabiają razem z tobą.

Oliwia wyjaśni też, dlaczego czuje się zawiedziona zachowaniem pozostałych uczestniczek. Jej zdaniem dziewczyny chętnie doradzają Kubie, ale nie podejmują z nią bezpośredniej rozmowy. - I ci doradzają, a ze mną nawet nie rozmawiają, więc widać, kto jest po prostu szczery wobec mnie - stwierdzi.

W ten sposób Oliwia pokaże, że problem wykracza poza jej relację z Kubą. Uczestniczka ma również pretensje do osób, którym wcześniej ufała.

Hotel Paradise 13. Oliwia przyznaje się do błędu

Mimo ostrych słów Oliwia nie będzie skupiać się wyłącznie na zachowaniu Kuby i jego otoczenia. W trakcie rozmowy przypomni, że już przeprosiła partnera, a następnie otwarcie przyzna, że żałuje swojego postępowania.

- Przeprosiłam cię - powie, chwilę później doda: - Żałuję. Zepsułam to, zepsułam to.

Oliwia nie będzie więc próbowała przekonywać, że cała odpowiedzialność za kryzys spoczywa na Kubie. Z jej słów wyniknie, że dostrzega również własne błędy i nie jest zadowolona z tego, jak potoczyły się wydarzenia między nimi. Uczestniczka spróbuje też przypomnieć partnerowi, że nikt nie postępuje zawsze właściwie. - Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy - stwierdzi.

Następnie zwróci się bezpośrednio do Kuby: Myślę, że w życiu też popełniłeś wiele błędów.

Hotel Paradise 13. Czy Oliwia i Kuba zażegnają kolejny kryzys?

Rozmowa nie będzie należała do łatwych. Oliwia z jednej strony wyrazi żal z powodu zachowania Kuby i dziewczyn, z którymi utrzymuje kontakt, a z drugiej przyzna, że sama nie jest bez winy. W ich relacji nadal pozostaje jednak wiele kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Kuba nie będzie szczególnie wylewny w odpowiedzi na jej słowa, przez co rozmowa nie przyniesie łatwego rozwiązania konfliktu. Czy Oliwii i Kubie uda się w końcu dojść do porozumienia? A może pretensje dotyczące Nadii i Karoliny jeszcze bardziej skomplikują ich relację? O tym widzowie przekonają się w kolejnym odcinku "Hotelu Paradise 13".

Oliwia z Hotelu Paradise 13 rozmawia z Kubą. O emocjonującej konfrontacji uczestników przeczytasz w Eska.
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ROLKI