Tajemnica Kasi wyjdzie na jaw w nowym odcinku "M jak miłość". Olek pozna szokującą prawdę

Emisja 1929. odcinka "M jak miłość". Niezręczne spotkanie u Chodakowskich

We wtorek, 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.55, stacja TVP2 wyemituje 1929. odcinek popularnej telenoweli. Olek dotrze na zaplanowaną kolację z dużym opóźnieniem, przez co przegapi najbardziej interesujące momenty wieczoru. Wyniknie też spore nieporozumienie organizacyjne, ponieważ gospodarz zaprosi do siebie Karskiego, podczas gdy jego żona w tym samym czasie ściągnie na miejsce Kasię. Taki zbieg okoliczności doprowadzi do wyjątkowo niezręcznej konfrontacji w mieszkaniu Chodakowskich. Co więcej, w wyniku podsłuchanej ukradkiem rozmowy, Aneta pozna pilnie strzeżoną tajemnicę dotyczącą ojcostwa.

Olek dowie się o ojcostwie Jakuba? Złe wieści szybko się niosą w "M jak miłość"

Żona Olka to już druga osoba, która ze zdumieniem odkryje, że Mariusz wcale nie jest biologicznym ojcem córki Kasi. Wcześniej tę informację zdobyła szantażystka Anka, która zresztą była bezpośrednio odpowiedzialna za spreparowanie wyników badań medycznych. Zszokowana Chodakowska postawi koleżance twarde ultimatum i wprost zagrozi ujawnieniem prawdy obu nieświadomym mężczyznom. Kiedy zaproszeni goście opuszczą już mieszkanie, Olek od razu zauważy posępny nastrój swojej małżonki i instynktownie wyczuje gęstniejącą, pełną niedomówień atmosferę.

Sfałszowane testy DNA w "M jak miłość". Czy prawda wreszcie ujrzy światło dzienne?

Chociaż scenarzyści w 1929. odsłonie "M jak miłość" nie pokazują jednoznacznie momentu, w którym Olek wprost dowiaduje się o ojcostwie Jakuba, rozwój wydarzeń mocno sugeruje, że Aneta w końcu podzieli się z mężem swoim szokującym odkryciem. Kobieta już wcześniej stanowczo zapowie Kasi, że jeżeli ta samodzielnie nie wyzna Mariuszowi bolesnej prawdy, ona sama natychmiast wkroczy do akcji. Wszystko wskazuje na to, że widzowie mogą spodziewać się bardzo szybkiej eskalacji tego napiętego wątku.