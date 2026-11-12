W poprzednim odcinku na oddział ratunkowy trafił 63-letni mężczyzna, który zasłabł we własnym domu, a badania wykazały u niego guza w sercu. Tomek coraz mocniej stresował się nadchodzącym ślubem, a wspierający go Wojtek przy okazji dowiedział się, że Kaja rozstała się z Wiktorem. Ratownicy interweniowali też w warsztacie stolarskim, gdzie pomocy potrzebował 42-latek. W tym samym czasie Kaśka, Zyta i Kaja szykowały dla Marty przedślubny prezent. Dzień zakończył się utknięciem Kai i Wojtka w szpitalnej windzie, co stało się okazją do szczerej rozmowy. A co wydarzy się tym razem?

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„Szpital św. Anny” odcinek 188 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku mimo trwających przygotowań do ślubu Marty i Tomka praca w szpitalu i na oddziale ratunkowym będzie przebiegać bez żadnych opóźnień. Mirek zajmie się 19-letnią modelką ze złamaną nogą, jednak gdy u dziewczyny wystąpią niepokojące problemy z sercem, Łukasz wstrzyma zaplanowaną operację ze względu na podejrzenie choroby dziedzicznej. Decyzja ta spotka się z silnym sprzeciwem Radeckiego, który będzie naciskał na szybkie przeprowadzenie zabiegu. W międzyczasie Gośka wyzna Sabinie swój sekret, a matka Tomka podczas uroczystości spotka znajomego z czasów studenckich, Jana Szabo. Choć ceremonia ślubna przebiegnie w bardzo podniosłym tonie, sielankę zakończy nagła informacja o wybuchu gazu w jednej z miejskich kamienic, co zmusi Wojtka do natychmiastowej reakcji.

„Szpital św. Anny” odcinek 188 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

188. odcinek serialu „Szpital św. Anny” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 r. o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, który opowiada o codzienności personelu jednej z krakowskich placówek. Głównymi bohaterkami są silne lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia próbują pogodzić wyczerpujące dyżury z problemami w życiu prywatnym. Serial skupia się nie tylko na walce o zdrowie pacjentów, ale też na kobiecej przyjaźni i skomplikowanych relacjach rodzinnych. Widzowie mogą śledzić losy postaci, które mimo profesjonalizmu, wciąż szukają własnej drogi do szczęścia. Produkcja przyciąga uwagę emocjonującymi przypadkami medycznymi oraz autentycznością przedstawianych problemów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)

Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)

Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)

Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)

Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)

Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)