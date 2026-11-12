„Szpital św. Anny”: streszczenie odcinka 188

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-12 10:13

W 188. odcinku serialu „Szpital św. Anny” radosną atmosferę ślubu Marty i Tomka zburzą tragiczne doniesienia z miasta. Zaraz po wzruszającej przysiędze Wojtek dowie się o wybuchu gazu w jednej z kamienic, co postawi wszystkich ratowników w stan pełnej gotowości. W tym samym czasie w szpitalu Łukasz podejmie trudną decyzję o wstrzymaniu operacji młodej modelki. Jego ruch wywoła ostry konflikt z Radeckim, który będzie naciskał na natychmiastowe przeprowadzenie zabiegu.

W poprzednim odcinku na oddział ratunkowy trafił 63-letni mężczyzna, który zasłabł we własnym domu, a badania wykazały u niego guza w sercu. Tomek coraz mocniej stresował się nadchodzącym ślubem, a wspierający go Wojtek przy okazji dowiedział się, że Kaja rozstała się z Wiktorem. Ratownicy interweniowali też w warsztacie stolarskim, gdzie pomocy potrzebował 42-latek. W tym samym czasie Kaśka, Zyta i Kaja szykowały dla Marty przedślubny prezent. Dzień zakończył się utknięciem Kai i Wojtka w szpitalnej windzie, co stało się okazją do szczerej rozmowy. A co wydarzy się tym razem?

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„Szpital św. Anny” odcinek 188 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku mimo trwających przygotowań do ślubu Marty i Tomka praca w szpitalu i na oddziale ratunkowym będzie przebiegać bez żadnych opóźnień. Mirek zajmie się 19-letnią modelką ze złamaną nogą, jednak gdy u dziewczyny wystąpią niepokojące problemy z sercem, Łukasz wstrzyma zaplanowaną operację ze względu na podejrzenie choroby dziedzicznej. Decyzja ta spotka się z silnym sprzeciwem Radeckiego, który będzie naciskał na szybkie przeprowadzenie zabiegu. W międzyczasie Gośka wyzna Sabinie swój sekret, a matka Tomka podczas uroczystości spotka znajomego z czasów studenckich, Jana Szabo. Choć ceremonia ślubna przebiegnie w bardzo podniosłym tonie, sielankę zakończy nagła informacja o wybuchu gazu w jednej z miejskich kamienic, co zmusi Wojtka do natychmiastowej reakcji.

„Szpital św. Anny” odcinek 188 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

188. odcinek serialu „Szpital św. Anny” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 r. o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, który opowiada o codzienności personelu jednej z krakowskich placówek. Głównymi bohaterkami są silne lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia próbują pogodzić wyczerpujące dyżury z problemami w życiu prywatnym. Serial skupia się nie tylko na walce o zdrowie pacjentów, ale też na kobiecej przyjaźni i skomplikowanych relacjach rodzinnych. Widzowie mogą śledzić losy postaci, które mimo profesjonalizmu, wciąż szukają własnej drogi do szczęścia. Produkcja przyciąga uwagę emocjonującymi przypadkami medycznymi oraz autentycznością przedstawianych problemów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)
  • Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)
  • Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
  • Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)
  • Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)
  • Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)
  • Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)
„Szpital św. Anny”: streszczenie odcinka 188
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Serial Szpital św. Anny

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