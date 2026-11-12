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W poprzednim odcinku na oddział ratunkowy trafił 63-letni mężczyzna, który zasłabł we własnym domu, a badania wykazały u niego guza w sercu. Tomek coraz mocniej stresował się nadchodzącym ślubem, a wspierający go Wojtek przy okazji dowiedział się, że Kaja rozstała się z Wiktorem. Ratownicy interweniowali też w warsztacie stolarskim, gdzie pomocy potrzebował 42-latek. W tym samym czasie Kaśka, Zyta i Kaja szykowały dla Marty przedślubny prezent. Dzień zakończył się utknięciem Kai i Wojtka w szpitalnej windzie, co stało się okazją do szczerej rozmowy. A co wydarzy się tym razem?
„Szpital św. Anny” odcinek 188 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku mimo trwających przygotowań do ślubu Marty i Tomka praca w szpitalu i na oddziale ratunkowym będzie przebiegać bez żadnych opóźnień. Mirek zajmie się 19-letnią modelką ze złamaną nogą, jednak gdy u dziewczyny wystąpią niepokojące problemy z sercem, Łukasz wstrzyma zaplanowaną operację ze względu na podejrzenie choroby dziedzicznej. Decyzja ta spotka się z silnym sprzeciwem Radeckiego, który będzie naciskał na szybkie przeprowadzenie zabiegu. W międzyczasie Gośka wyzna Sabinie swój sekret, a matka Tomka podczas uroczystości spotka znajomego z czasów studenckich, Jana Szabo. Choć ceremonia ślubna przebiegnie w bardzo podniosłym tonie, sielankę zakończy nagła informacja o wybuchu gazu w jednej z miejskich kamienic, co zmusi Wojtka do natychmiastowej reakcji.
„Szpital św. Anny” odcinek 188 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
188. odcinek serialu „Szpital św. Anny” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 r. o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, który opowiada o codzienności personelu jednej z krakowskich placówek. Głównymi bohaterkami są silne lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia próbują pogodzić wyczerpujące dyżury z problemami w życiu prywatnym. Serial skupia się nie tylko na walce o zdrowie pacjentów, ale też na kobiecej przyjaźni i skomplikowanych relacjach rodzinnych. Widzowie mogą śledzić losy postaci, które mimo profesjonalizmu, wciąż szukają własnej drogi do szczęścia. Produkcja przyciąga uwagę emocjonującymi przypadkami medycznymi oraz autentycznością przedstawianych problemów. W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)
- Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)
- Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
- Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)
- Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)
- Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)
- Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)