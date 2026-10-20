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W poprzednim odcinku ratownicy pojechali do wystraszonej dziewczyny, która po próbie gwałtu zamknęła się w domku letniskowym. Wojtek zdołał nawiązać z nią kontakt i został wpuszczony do środka. Znalazł tam tabletki identyczne z tymi, które pojawiły się przy wcześniejszych zapaściach młodych kobiet. Ból w klatce piersiowej i niepokojące EKG sprawiły, że dziewczynę trzeba było przewieźć na SOR. Ania Knapik rozpoczęła diagnostykę, a Kaja zbadała ją kardiologicznie. Lekarze zajęli się też 28-latkiem z bólem brzucha i objawami zaostrzenia niewydolności serca oraz poszkodowanym w wypadku, którego tatuaż przypominał znak dilera opioidów. Tymczasem audytorka zaprosiła Łukasza do hotelu, a później oskarżyła go o próbę gwałtu. Mecenas Jaworska powołała komisję, a Wroński został odsunięty od obowiązków do czasu wyjaśnienia sprawy.
„Szpital św. Anny” odcinek 172 - streszczenie
Krystyna będzie martwić się o Tomka po tym, co zrobił mu ojczym. Spróbuje znaleźć sposób, by go wesprzeć. W tym czasie zespół ratownictwa ruszy do mężczyzny znalezionego nieprzytomnego na ulicy. Tomek rozpozna w karetce hipoglikemię, a po przyjeździe do szpitala pacjentem zajmie się Gośka. Personel odkryje, że chory to znany szef kuchni i autor książek. Nagranie z monitoringu potwierdzi, że Sara ukradła pieniądze jednej z pielęgniarek. Gośka odda pieniądze, ale podejmie też ważną decyzję w sprawie siostry. Daria i Krzysztof będą dobrze czuć się we wspólnym mieszkaniu, jednak przypadkiem dowiedzą się o komisji mobbingowej dotyczącej Łukasza. Wroński będzie chciał porozmawiać z synem. Na SOR trafi kobieta w 36. tygodniu ciąży. Po zatrzymaniu krążenia dr Bursztyn wykona cesarskie cięcie, a pacjentkę czeka operacja serca. Adrian poinformuje matkę o narodzinach wnuka i poprosi ją o spotkanie.
„Szpital św. Anny” odcinek 172 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
172. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. W odcinku ważne decyzje podejmą między innymi Gośka i Krystyna.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują trudne decyzje i walczą o zdrowie pacjentów. Ich zawodowe obowiązki przeplatają się z problemami w życiu prywatnym, rodzinnymi relacjami, miłością i konfliktami w pracy. Ważne miejsce zajmują także przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk