"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 172

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-20 7:00

W 172. odcinku „Szpitala św. Anny” Gośka przekona się, że nie może dłużej brać odpowiedzialności za wybryki Sary. Jedna sprawa wywoła między siostrami kolejne napięcie. W tym samym czasie Tomek ruszy z zespołem do nieprzytomnego mężczyzny. Na SOR trafi również pacjentka w bardzo ciężkim stanie.

W poprzednim odcinku ratownicy pojechali do wystraszonej dziewczyny, która po próbie gwałtu zamknęła się w domku letniskowym. Wojtek zdołał nawiązać z nią kontakt i został wpuszczony do środka. Znalazł tam tabletki identyczne z tymi, które pojawiły się przy wcześniejszych zapaściach młodych kobiet. Ból w klatce piersiowej i niepokojące EKG sprawiły, że dziewczynę trzeba było przewieźć na SOR. Ania Knapik rozpoczęła diagnostykę, a Kaja zbadała ją kardiologicznie. Lekarze zajęli się też 28-latkiem z bólem brzucha i objawami zaostrzenia niewydolności serca oraz poszkodowanym w wypadku, którego tatuaż przypominał znak dilera opioidów. Tymczasem audytorka zaprosiła Łukasza do hotelu, a później oskarżyła go o próbę gwałtu. Mecenas Jaworska powołała komisję, a Wroński został odsunięty od obowiązków do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

„Szpital św. Anny” odcinek 172 - streszczenie

Krystyna będzie martwić się o Tomka po tym, co zrobił mu ojczym. Spróbuje znaleźć sposób, by go wesprzeć. W tym czasie zespół ratownictwa ruszy do mężczyzny znalezionego nieprzytomnego na ulicy. Tomek rozpozna w karetce hipoglikemię, a po przyjeździe do szpitala pacjentem zajmie się Gośka. Personel odkryje, że chory to znany szef kuchni i autor książek. Nagranie z monitoringu potwierdzi, że Sara ukradła pieniądze jednej z pielęgniarek. Gośka odda pieniądze, ale podejmie też ważną decyzję w sprawie siostry. Daria i Krzysztof będą dobrze czuć się we wspólnym mieszkaniu, jednak przypadkiem dowiedzą się o komisji mobbingowej dotyczącej Łukasza. Wroński będzie chciał porozmawiać z synem. Na SOR trafi kobieta w 36. tygodniu ciąży. Po zatrzymaniu krążenia dr Bursztyn wykona cesarskie cięcie, a pacjentkę czeka operacja serca. Adrian poinformuje matkę o narodzinach wnuka i poprosi ją o spotkanie.

„Szpital św. Anny” odcinek 172 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

172. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. W odcinku ważne decyzje podejmą między innymi Gośka i Krystyna.

Polecany artykuł:

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują trudne decyzje i walczą o zdrowie pacjentów. Ich zawodowe obowiązki przeplatają się z problemami w życiu prywatnym, rodzinnymi relacjami, miłością i konfliktami w pracy. Ważne miejsce zajmują także przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
  • Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
  • Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
  • Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
  • Klaudia Koścista jako Marta Galica
  • Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
  • Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
  • Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
  • Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
  • Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
  • Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
  • Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
  • Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
  • Maciej Makowski jako Bartek Hajduk
Zespół lekarzy w maseczkach operuje pacjentkę w Szpitalu św. Anny. O losach bohaterów serialu przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 5

ROLKI

Serial Szpital św. Anny