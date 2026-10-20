W poprzednim odcinku ratownicy pojechali do wystraszonej dziewczyny, która po próbie gwałtu zamknęła się w domku letniskowym. Wojtek zdołał nawiązać z nią kontakt i został wpuszczony do środka. Znalazł tam tabletki identyczne z tymi, które pojawiły się przy wcześniejszych zapaściach młodych kobiet. Ból w klatce piersiowej i niepokojące EKG sprawiły, że dziewczynę trzeba było przewieźć na SOR. Ania Knapik rozpoczęła diagnostykę, a Kaja zbadała ją kardiologicznie. Lekarze zajęli się też 28-latkiem z bólem brzucha i objawami zaostrzenia niewydolności serca oraz poszkodowanym w wypadku, którego tatuaż przypominał znak dilera opioidów. Tymczasem audytorka zaprosiła Łukasza do hotelu, a później oskarżyła go o próbę gwałtu. Mecenas Jaworska powołała komisję, a Wroński został odsunięty od obowiązków do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zagraniczne role Piotra Adamczyka. Nie tylko Marvel!| To się kręci

„Szpital św. Anny” odcinek 172 - streszczenie

Krystyna będzie martwić się o Tomka po tym, co zrobił mu ojczym. Spróbuje znaleźć sposób, by go wesprzeć. W tym czasie zespół ratownictwa ruszy do mężczyzny znalezionego nieprzytomnego na ulicy. Tomek rozpozna w karetce hipoglikemię, a po przyjeździe do szpitala pacjentem zajmie się Gośka. Personel odkryje, że chory to znany szef kuchni i autor książek. Nagranie z monitoringu potwierdzi, że Sara ukradła pieniądze jednej z pielęgniarek. Gośka odda pieniądze, ale podejmie też ważną decyzję w sprawie siostry. Daria i Krzysztof będą dobrze czuć się we wspólnym mieszkaniu, jednak przypadkiem dowiedzą się o komisji mobbingowej dotyczącej Łukasza. Wroński będzie chciał porozmawiać z synem. Na SOR trafi kobieta w 36. tygodniu ciąży. Po zatrzymaniu krążenia dr Bursztyn wykona cesarskie cięcie, a pacjentkę czeka operacja serca. Adrian poinformuje matkę o narodzinach wnuka i poprosi ją o spotkanie.

„Szpital św. Anny” odcinek 172 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

172. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. W odcinku ważne decyzje podejmą między innymi Gośka i Krystyna.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany w TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują trudne decyzje i walczą o zdrowie pacjentów. Ich zawodowe obowiązki przeplatają się z problemami w życiu prywatnym, rodzinnymi relacjami, miłością i konfliktami w pracy. Ważne miejsce zajmują także przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk