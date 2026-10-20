"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3429

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-20 6:30

W 3429. odcinku „Barw szczęścia” Weronika trafi na trop spotkania, które może pogrążyć Szczepkę. Dziennikarka postanowi porozmawiać z lekarką, ale ta zareaguje paniką. Tymczasem po powrocie Renaty w mieszkaniu Marcina zrobi się naprawdę nerwowo.

Kobieta sprawdza temperaturę mleka w butelce, obok stoi Marcin. O ich relacji w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Oliwka świętowała przyznanie grantu z Olą, Justinem i zespołem z Ośrodka Badawczego. Przy tej okazji poznała Hugona Wojciechowskiego, intrygującego kierownika projektu. Jej radość szybko zmąciło jednak wyznanie Madzi, że Tomasz spędził namiętną noc z Grażyną. Renata dzięki terapii powoli odzyskiwała równowagę, ku uldze Marcina, ale nadal była zazdrosna o policjantkę Darię. Gdy Kodur spędził z koleżanką noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego domu, obawy Renaty tylko się nasiliły. W tym samym czasie Weronika prowadziła śledztwo w sprawie fałszywych recept na opioidy. Łączenie pracy z opieką nad matką Modrzyckiego doprowadziło ją jednak do spięć w redakcji i konfliktu z Kornelem. Co wydarzy się tym razem?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3429 - streszczenie

Weronika będzie kontynuować reporterskie śledztwo. Podczas dyskretnej obserwacji dilera Kamila Janasa zauważy, że mężczyzna potajemnie spotyka się ze Szczepką, lekarką znaną Hubertowi z pogotowia. Dziennikarka spróbuje skonfrontować kobietę ze zgromadzonymi dowodami. Przerażona Szczepka będzie błagać Weronikę, by nie publikowała tekstu i nie rujnowała jej życia oraz dorobku. Rano Marcin pojedzie do sądu, zostawiając Darię w domu z małym Oskarem. Spokój zakłóci nagły powrót Renaty z odwyku. Kobieta będzie wstrząśnięta, gdy zobaczy w mieszkaniu swoją domniemaną rywalkę. Tymczasem relacja Oliwki i Hugona nabierze tempa. Naukowiec zaprosi ją najpierw na obiad, a później na wieczornego drinka.

„Barwy szczęścia” odcinek 3429 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3429. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 28 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego wieczoru Weronika spróbuje porozmawiać ze Szczepką.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Akcja koncentruje się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z bohaterami Zakrzewia. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby, zawodowe kryzysy i trudne decyzje. Losy bohaterów z różnych pokoleń splatają się przez sąsiedzkie i przyjacielskie relacje. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia:odcinki 3427-3431
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barwy szczęścia