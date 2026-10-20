W poprzednim odcinku Oliwka świętowała przyznanie grantu z Olą, Justinem i zespołem z Ośrodka Badawczego. Przy tej okazji poznała Hugona Wojciechowskiego, intrygującego kierownika projektu. Jej radość szybko zmąciło jednak wyznanie Madzi, że Tomasz spędził namiętną noc z Grażyną. Renata dzięki terapii powoli odzyskiwała równowagę, ku uldze Marcina, ale nadal była zazdrosna o policjantkę Darię. Gdy Kodur spędził z koleżanką noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego domu, obawy Renaty tylko się nasiliły. W tym samym czasie Weronika prowadziła śledztwo w sprawie fałszywych recept na opioidy. Łączenie pracy z opieką nad matką Modrzyckiego doprowadziło ją jednak do spięć w redakcji i konfliktu z Kornelem. Co wydarzy się tym razem?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3429 - streszczenie

Weronika będzie kontynuować reporterskie śledztwo. Podczas dyskretnej obserwacji dilera Kamila Janasa zauważy, że mężczyzna potajemnie spotyka się ze Szczepką, lekarką znaną Hubertowi z pogotowia. Dziennikarka spróbuje skonfrontować kobietę ze zgromadzonymi dowodami. Przerażona Szczepka będzie błagać Weronikę, by nie publikowała tekstu i nie rujnowała jej życia oraz dorobku. Rano Marcin pojedzie do sądu, zostawiając Darię w domu z małym Oskarem. Spokój zakłóci nagły powrót Renaty z odwyku. Kobieta będzie wstrząśnięta, gdy zobaczy w mieszkaniu swoją domniemaną rywalkę. Tymczasem relacja Oliwki i Hugona nabierze tempa. Naukowiec zaprosi ją najpierw na obiad, a później na wieczornego drinka.

„Barwy szczęścia” odcinek 3429 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3429. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 28 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego wieczoru Weronika spróbuje porozmawiać ze Szczepką.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Akcja koncentruje się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z bohaterami Zakrzewia. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby, zawodowe kryzysy i trudne decyzje. Losy bohaterów z różnych pokoleń splatają się przez sąsiedzkie i przyjacielskie relacje. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak