W poprzednim odcinku Anna przyjęła 36-letnią kobietę po wypadku motocyklowym. Ranny był też jej partner, który po zdarzeniu wdał się w bójkę z jego sprawcą. Pacjentka z pękniętą śledzioną trafiła na chirurgię, a niedługo później w szpitalu zjawił się jej mąż. Maciek przejął jej leczenie, podjął decyzję o operacji, a potem poprosił o konsultację doktor Bursztyn. Zyta jechała na dyżur w świetnym humorze i obiecała Pawłowi szalony wieczór. Przed szpitalem spotkała jednak żonę pacjenta, która była przekonana, że jej mąż znów choruje na chłoniaka. Po wstępnej diagnozie mężczyzna chciał zrezygnować z leczenia. Tomek wciąż szukał ojczyma, choć Marta była temu przeciwna, bo obawiała się jego powiązań z gangsterami. Gdy nie udało mu się go znaleźć, postanowił pójść do Sadowskiego, u którego widział ich wspólne zdjęcie. Marta miała złe przeczucia, a Alicja zapewniła Maćka, że robi wszystko, by jak najszybciej wrócić do Polski na stałe.

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„Szpital św. Anny” odcinek 168 - streszczenie

Kaja zajmie się 23-latkiem z tachykardią. Zleci badania kardiologiczne, zbierze dokładny wywiad i spróbuje ustalić, co wywołuje jego dolegliwości. Diagnoza okaże się zaskoczeniem nawet dla niej. Podczas obchodu ze stażystami Natalia otwarcie podważy decyzje Kai, więc Piotrowska poprosi Zytę o radę. Wkrótce Kaja i stażystka zostaną wezwane do ordynatora. Natalia ma ponieść konsekwencje, choć Kaja będzie czuła się za nią odpowiedzialna. Kardiolożka zdecyduje się również na trudną rozmowę z Wiktorem. Tymczasem ratownicy przywiozą na SOR ciężarną kobietę, która dziwnie zachowywała się podczas urodzin teściowej. Pacjentka będzie splątana i nie uda się z nią nawiązać kontaktu, a jej przerażony mąż nie zrozumie, co się dzieje. Kiedy kobieta nagle dostanie drgawek, lekarze zaczną podejrzewać zapalenie mózgu. Daria i Mirek spróbują znaleźć źródło problemu. Później Irena powie córce o planach wyprowadzki i szukaniu mieszkania. Krzysztof pokłóci się z Darią Bursztyn o Adama, opiekuna ich dziecka, a potem oznajmi, że chce zamieszkać z nią i córką.

„Szpital św. Anny” odcinek 168 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

168. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku, na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. Kaja będzie musiała zmierzyć się z konfliktem z Natalią, a lekarze podejmą walkę o zdrowie ciężarnej pacjentki.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. W centrum historii są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i ratują pacjentów pod presją dyżurów. Zawodowe wyzwania przeplatają się u nich z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, miłością i ambicjami. W serialu ważne są też przyjaźń, solidarność w pracy oraz konflikty w zespole. Mimo różnic charakterów i doświadczeń bohaterki tworzą wspierającą się grupę. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk