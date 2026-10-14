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W poprzednim odcinku Anna przyjęła 36-letnią kobietę po wypadku motocyklowym. Ranny był też jej partner, który po zdarzeniu wdał się w bójkę z jego sprawcą. Pacjentka z pękniętą śledzioną trafiła na chirurgię, a niedługo później w szpitalu zjawił się jej mąż. Maciek przejął jej leczenie, podjął decyzję o operacji, a potem poprosił o konsultację doktor Bursztyn. Zyta jechała na dyżur w świetnym humorze i obiecała Pawłowi szalony wieczór. Przed szpitalem spotkała jednak żonę pacjenta, która była przekonana, że jej mąż znów choruje na chłoniaka. Po wstępnej diagnozie mężczyzna chciał zrezygnować z leczenia. Tomek wciąż szukał ojczyma, choć Marta była temu przeciwna, bo obawiała się jego powiązań z gangsterami. Gdy nie udało mu się go znaleźć, postanowił pójść do Sadowskiego, u którego widział ich wspólne zdjęcie. Marta miała złe przeczucia, a Alicja zapewniła Maćka, że robi wszystko, by jak najszybciej wrócić do Polski na stałe.
„Szpital św. Anny” odcinek 168 - streszczenie
Kaja zajmie się 23-latkiem z tachykardią. Zleci badania kardiologiczne, zbierze dokładny wywiad i spróbuje ustalić, co wywołuje jego dolegliwości. Diagnoza okaże się zaskoczeniem nawet dla niej. Podczas obchodu ze stażystami Natalia otwarcie podważy decyzje Kai, więc Piotrowska poprosi Zytę o radę. Wkrótce Kaja i stażystka zostaną wezwane do ordynatora. Natalia ma ponieść konsekwencje, choć Kaja będzie czuła się za nią odpowiedzialna. Kardiolożka zdecyduje się również na trudną rozmowę z Wiktorem. Tymczasem ratownicy przywiozą na SOR ciężarną kobietę, która dziwnie zachowywała się podczas urodzin teściowej. Pacjentka będzie splątana i nie uda się z nią nawiązać kontaktu, a jej przerażony mąż nie zrozumie, co się dzieje. Kiedy kobieta nagle dostanie drgawek, lekarze zaczną podejrzewać zapalenie mózgu. Daria i Mirek spróbują znaleźć źródło problemu. Później Irena powie córce o planach wyprowadzki i szukaniu mieszkania. Krzysztof pokłóci się z Darią Bursztyn o Adama, opiekuna ich dziecka, a potem oznajmi, że chce zamieszkać z nią i córką.
„Szpital św. Anny” odcinek 168 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
168. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku, na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. Kaja będzie musiała zmierzyć się z konfliktem z Natalią, a lekarze podejmą walkę o zdrowie ciężarnej pacjentki.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. W centrum historii są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i ratują pacjentów pod presją dyżurów. Zawodowe wyzwania przeplatają się u nich z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, miłością i ambicjami. W serialu ważne są też przyjaźń, solidarność w pracy oraz konflikty w zespole. Mimo różnic charakterów i doświadczeń bohaterki tworzą wspierającą się grupę. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk