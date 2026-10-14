W poprzednim odcinku Hubert próbował dogadać się z Lucyną i odkupić jej udziały w domu na Zacisznej. Seniorka postawiła jednak twardy warunek: zażądała od Pyrków miliona złotych. Emil nie ukrywał niechęci do Adama, ale po wspólnej nauce matematyki i szczerej rozmowie o traumie z dzieciństwa zaczął patrzeć na niego inaczej. Karolina zaskoczyła Bruna decyzją o szukaniu nowej pracy, skoro kazał jej odejść z hotelu. Małgorzata naciskała na Rawiczową, by wyznała Brodzie prawdę o jego pochodzeniu. Kobieta odmówiła, przekonując, że w ten sposób chroni Cezarego.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3425 - streszczenie

Wyznanie Brody, że jego ojcem był Rawicz, wprawi Żabcię w osłupienie. Kajetan od razu będzie chciał zmienić nazwisko, a myśl o spadku coraz bardziej zacznie go zajmować. Kiedy Natalia pojawi się w restobarze, Kajetan powie zaskoczonej prawniczce, że łączą ich rodzinne więzy. Dominika spróbuje przekonać Luizę, by odcięła się od Aro i dała Kacprowi szansę na prawdziwą randkę. Jabłoński zapyta ją wprost, czy jest nim zainteresowana. Adam nadal będzie pomagał Emilowi w matematyce, lecz Daniel, widząc ich razem, ledwo zapanuje nad nerwami. Wkrótce Sokalski zacznie namawiać syna na liceum mundurowe, czemu stanowczo sprzeciwi się jego matka.

„Barwy szczęścia” odcinek 3425 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3425. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 22 października 2026 roku, w TVP2. Początek o godzinie 20:05. Kajetan poruszy wtedy temat swojego pochodzenia i rodzinnych więzi.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ważną częścią ich życia są sąsiedzkie relacje, przyjaźnie i konflikty między przedstawicielami różnych pokoleń. Pojawiają się też wątki miłosne, zawodowe, społeczne i kryminalne. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak