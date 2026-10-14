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W poprzednim odcinku Hubert próbował dogadać się z Lucyną i odkupić jej udziały w domu na Zacisznej. Seniorka postawiła jednak twardy warunek: zażądała od Pyrków miliona złotych. Emil nie ukrywał niechęci do Adama, ale po wspólnej nauce matematyki i szczerej rozmowie o traumie z dzieciństwa zaczął patrzeć na niego inaczej. Karolina zaskoczyła Bruna decyzją o szukaniu nowej pracy, skoro kazał jej odejść z hotelu. Małgorzata naciskała na Rawiczową, by wyznała Brodzie prawdę o jego pochodzeniu. Kobieta odmówiła, przekonując, że w ten sposób chroni Cezarego.
„Barwy szczęścia” odcinek 3425 - streszczenie
Wyznanie Brody, że jego ojcem był Rawicz, wprawi Żabcię w osłupienie. Kajetan od razu będzie chciał zmienić nazwisko, a myśl o spadku coraz bardziej zacznie go zajmować. Kiedy Natalia pojawi się w restobarze, Kajetan powie zaskoczonej prawniczce, że łączą ich rodzinne więzy. Dominika spróbuje przekonać Luizę, by odcięła się od Aro i dała Kacprowi szansę na prawdziwą randkę. Jabłoński zapyta ją wprost, czy jest nim zainteresowana. Adam nadal będzie pomagał Emilowi w matematyce, lecz Daniel, widząc ich razem, ledwo zapanuje nad nerwami. Wkrótce Sokalski zacznie namawiać syna na liceum mundurowe, czemu stanowczo sprzeciwi się jego matka.
„Barwy szczęścia” odcinek 3425 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3425. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 22 października 2026 roku, w TVP2. Początek o godzinie 20:05. Kajetan poruszy wtedy temat swojego pochodzenia i rodzinnych więzi.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ważną częścią ich życia są sąsiedzkie relacje, przyjaźnie i konflikty między przedstawicielami różnych pokoleń. Pojawiają się też wątki miłosne, zawodowe, społeczne i kryminalne. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak