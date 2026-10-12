W poprzednim odcinku Marta wraz z zespołem pojechała do 22-latka, który zgłaszał rzekome problemy kardiologiczne. Po drodze Wojtek opowiedział jej o obawach Tomka, podejrzewającego, że jego ojczym ponownie kontaktuje się z przestępcami. Na miejscu ratownicy odkryli, że młody mężczyzna wezwał karetkę dla żartu, na potrzeby transmisji w internecie. Chwilę później znaleźli pod blokiem chwiejącego się diabetyka i zabrali go na SOR, gdzie pacjentem zajęła się Anna Knapik. Mężczyzna miał zaburzenia pamięci i potrzebował dalszych badań. Zyta oraz Paweł odwiedzili Tadeusza w Ojcowie i trafili na imprezę, a po powrocie lekarka ruszyła na obchód. Marta zwierzyła się Orłowicz z sytuacji Tomka, a także z tego, że za kilka godzin zakończy ostatni dyżur w karetce przed przejściem do pogotowia lotniczego. Tymczasem Zyta opiekowała się ojcem sześciorga dzieci po pierwszej dawce chemii, któremu spłonął dom. Gdy stan pacjenta się pogorszył, Sergiusz rozpoczął reanimację. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 166 - streszczenie

Marta rozpocznie pierwszy dzień pracy w pogotowiu lotniczym. Razem z Gośką poleci do poparzonego chłopca, którego bliscy, chcąc mu pomóc, włożyli do zimnej wody, doprowadzając do wychłodzenia. Ratowniczki zabezpieczą dziecko i ruszą z nim do centrum oparzeniowego. W czasie lotu śmigłowiec wpadnie jednak w turbulencje, a stan chłopca gwałtownie się pogorszy. Marta będzie chciała działać od razu, lecz Gośka przypomni jej, że w śmigłowcu najważniejsze jest wsparcie pilota. Na SOR-ze Mirek będzie w kiepskim nastroju, bo właśnie mija osiem lat od jego rozwodu. Z pomocą pielęgniarek założy więc profil w aplikacji randkowej. Do szpitala trafi też zawodnik MMA z silnym bólem i niepokojącymi objawami. Sergiusz skieruje go na onkologię, choć pacjent początkowo nie będzie chciał się zbadać. Sytuację zaogni menedżer sportowca, który spróbuje wyciągnąć go ze szpitala. Dojdzie przez to do bójki. Wieczorem Sergiusz zabierze Ninę do restauracji, by zrobić jej urodzinową niespodziankę. Na miejscu niespodziewanie pojawi się też Rogowski w towarzystwie kobiety.

„Szpital św. Anny” odcinek 166 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

166. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje we wtorek, 20 października 2026 roku, o godz. 16:50. Tego dnia Marta po raz pierwszy rozpocznie służbę w pogotowiu lotniczym.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy stacji TVN. Akcja serialu rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podejmują szybkie decyzje oraz mierzą się z presją dyżurów. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, przyjaźniami i konfliktami. Ważną rolę odgrywają też solidarność zespołu, miłość oraz zawodowe ambicje. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk