W poprzednim odcinku na SOR trafił mężczyzna z bardzo wysoką gorączką. Jego zaniepokojona żona przyjechała do szpitala z małym dzieckiem, a lekarze ustalili, że pacjent kilka miesięcy wcześniej przeszedł przeszczep nerki. Gorączkował także syn pary, dlatego potrzebna była pilna konsultacja pediatryczna. Po badaniu chłopca Kaśka zauważyła, że on i jego ojciec mają podobne objawy. Uznała, że ten trop może pomóc lekarzom postawić właściwą diagnozę. Sabina naciskała na Gośkę, by odcięła się od Sary, lecz Abratowska chciała wreszcie powiedzieć jej prawdę o siostrze. Wroński zajmował się strażakiem z omdleniami, który nie potrafił pogodzić się z diagnozą. Audytorka zaprosiła Łukasza na kolację z urzędnikami po otwarciu bazy LPR, a lekarz czuł, że nie może odmówić. Wieczorem Aldona zalecała się do Wrońskiego, ale przerwał im telefon od Wojtka. Po pracy Maciek odwoził Alicję na lotnisko i bał się, że kobieta znów zmieni zdanie w sprawie powrotu do Polski.

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„Szpital św. Anny” odcinek 165 - streszczenie

Marta i jej zespół pojadą do 22-latka, który zgłosi rzekome problemy z sercem. W drodze Wojtek opowie jej o obawach Tomka. Mężczyzna podejrzewa, że jego ojczym znów utrzymuje kontakty z przestępcami. Na miejscu ratownicy odkryją, że młody mężczyzna wezwał karetkę dla żartu i internetowej transmisji. Chwilę później pod blokiem znajdą chwiejącego się diabetyka i zabiorą go na SOR. Pacjenta przejmie Anna Knapik, która zauważy u niego zaburzenia pamięci i zleci dalsze badania. Zyta i Paweł odwiedzą Tadeusza w Ojcowie, gdzie trafią na imprezę. Po powrocie lekarka ruszy na obchód. W szpitalnym barku Marta zwierzy się Orłowicz z sytuacji Tomka. Powie też, że za kilka godzin kończy ostatni dyżur w karetce, ponieważ przechodzi do pogotowia lotniczego. Zyta zajmie się również ojcem sześciorga dzieci po pierwszej dawce chemii, któremu spłonął dom. Kiedy jego stan się pogorszy, Sergiusz przystąpi do reanimacji.

„Szpital św. Anny” odcinek 165 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

165. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. W tym odcinku Marta zakończy ważny etap pracy w karetce, a stan jednego z pacjentów Zyty gwałtownie się pogorszy.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia muszą szybko podejmować decyzje i walczyć o zdrowie pacjentów. Praca na dyżurze miesza się jednak z ich życiem prywatnym, rodzinnymi problemami i uczuciowymi rozterkami. W serialu ważne są też przyjaźń, konflikty w zespole, ambicje oraz presja, z jaką mierzą się bohaterki. Mimo różnic charakterów kobiety mogą na siebie liczyć. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk