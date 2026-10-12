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W poprzednim odcinku Domańska wciąż próbowała zbliżyć się do Marcina. Razem z przyjaciółką Klarą zaczęła ćwiczyć w jego ulubionym klubie, a później pojawiła się też w salonie Kamy. Chodakowska była o krok od wybuchu i po raz kolejny pokłóciła się z mężem. Coraz bardziej napięta robiła się również sytuacja Kasi i Mariusza, który stawał się rozdrażniony i agresywny. Aneta nie mogła spać, połączyła leki z alkoholem i przypadkiem zdradziła Olkowi sekret przyjaciółki. Policja badała zaginięcie Sowińskiego i zaczęła przyglądać się Chodakowskiemu. Lekarz poprosił o pomoc brata, detektywa, a do śledztwa dołączył Jakub. Podczas przeszukania mieszkania dyrektora znalazł naszyjnik, który wcześniej podarował Kasi.
„M jak miłość” odcinek 1949 - streszczenie
Olek będzie naciskał na Anetę, by wreszcie wyznała, kto jest ojcem małej Zosi. Rano Jakub spotka się z Kasią w sprawie naszyjnika znalezionego u Sowińskiego. Sanocka będzie udawać, że nie ma pojęcia, jak biżuteria trafiła do sypialni jej szefa, i poprosi byłego męża o dyskrecję. Później Karski wybierze się na randkę z Martyną, lecz przypadkiem spotka Igę. To wzbudzi zazdrość Kamy i zirytuje Marcina. W agencji Chodakowski zacznie pracę z nowym, utalentowanym detektywem Tomkiem. Kinga i Piotrek będą planować wysłanie Marii do spa na Mazurach, a Rogowska opowie Filarskiej na Deszczowej o swoim życiowym kryzysie.
„M jak miłość” odcinek 1949 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1949 odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 19 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Tego wieczoru Olek spróbuje poznać prawdę o ojcu małej Zosi.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii znajduje się rodzina Mostowiaków z Grabiny oraz jej bliscy i przyjaciele. Losy bohaterów splatają się między innymi w Grabinie, Warszawie i Gródku. Fabuła dotyczy miłości, małżeństw, zdrad, chorób, rodzinnych konfliktów, powrotów oraz trudnych decyzji. Ważną częścią serialu są też codzienne rozmowy, praca, przyjaźnie i próby ratowania relacji. W serialu występują m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński