W poprzednim odcinku Domańska wciąż próbowała zbliżyć się do Marcina. Razem z przyjaciółką Klarą zaczęła ćwiczyć w jego ulubionym klubie, a później pojawiła się też w salonie Kamy. Chodakowska była o krok od wybuchu i po raz kolejny pokłóciła się z mężem. Coraz bardziej napięta robiła się również sytuacja Kasi i Mariusza, który stawał się rozdrażniony i agresywny. Aneta nie mogła spać, połączyła leki z alkoholem i przypadkiem zdradziła Olkowi sekret przyjaciółki. Policja badała zaginięcie Sowińskiego i zaczęła przyglądać się Chodakowskiemu. Lekarz poprosił o pomoc brata, detektywa, a do śledztwa dołączył Jakub. Podczas przeszukania mieszkania dyrektora znalazł naszyjnik, który wcześniej podarował Kasi.

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„M jak miłość” odcinek 1949 - streszczenie

Olek będzie naciskał na Anetę, by wreszcie wyznała, kto jest ojcem małej Zosi. Rano Jakub spotka się z Kasią w sprawie naszyjnika znalezionego u Sowińskiego. Sanocka będzie udawać, że nie ma pojęcia, jak biżuteria trafiła do sypialni jej szefa, i poprosi byłego męża o dyskrecję. Później Karski wybierze się na randkę z Martyną, lecz przypadkiem spotka Igę. To wzbudzi zazdrość Kamy i zirytuje Marcina. W agencji Chodakowski zacznie pracę z nowym, utalentowanym detektywem Tomkiem. Kinga i Piotrek będą planować wysłanie Marii do spa na Mazurach, a Rogowska opowie Filarskiej na Deszczowej o swoim życiowym kryzysie.

„M jak miłość” odcinek 1949 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1949 odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany 19 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Tego wieczoru Olek spróbuje poznać prawdę o ojcu małej Zosi.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum historii znajduje się rodzina Mostowiaków z Grabiny oraz jej bliscy i przyjaciele. Losy bohaterów splatają się między innymi w Grabinie, Warszawie i Gródku. Fabuła dotyczy miłości, małżeństw, zdrad, chorób, rodzinnych konfliktów, powrotów oraz trudnych decyzji. Ważną częścią serialu są też codzienne rozmowy, praca, przyjaźnie i próby ratowania relacji. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński