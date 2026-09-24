"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 154

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-24 8:24

W 154. odcinku „Szpitala św. Anny” Kaja usłyszy od ordynatora Zychowicza słowa, których z pewnością się nie spodziewała. Lekarka przekona się, że jej życie prywatne staje się tematem rozmów w szpitalu. Na tym jednak problemy się nie skończą, bo napięcie narasta także poza pracą. W domu Bilewicza dojdzie do groźnego wypadku.

W poprzednim odcinku Marta miała przystąpić do egzaminu do pogotowia lotniczego, ale została wezwana do wypadku. Poszkodowana kobieta zmarła, a jej mąż rzucił się na sprawcę. Mężczyzna groził Marcie prawnikami swojego ojca i próbował uciec z karetki. Na oddziale zajęła się nim Gośka Abratowska, co doprowadziło do konfliktu między nią a Martą. Wkrótce na SOR przyjechał też prawnik pacjenta. Sprawca wypadku odmówił operacji ratującej mu życie. Bartek desperacko namawiał Kaśkę, by nie wyprowadzała się z ich domu, jednak ona wiedziała, jak bardzo jest nieprzewidywalny. Na pediatrię trafił też 11-latek w ciężkim stanie, a ponieważ jego ojciec nie zgadzał się na konieczny zabieg, dr Hajduk szukała pomocy prawnej. Czego teraz się spodziewać?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Szpital św. Anny” odcinek 154 - streszczenie

Ordynator Zychowicz w rozmowie z Kają da jej do zrozumienia, że nie zamierza akceptować jej związku w pracy. Na spotkaniu ze stażystami Miki i Natalia wytkną lekarce, że zbyt pobłażliwie traktuje Wiktora. Kaja usłyszy złośliwości również podczas odprawy. Maciek i Olek planują zamieszkać z Kasią w jej nowym domu, ale Olek zmieni zdanie, gdy Alicja nie zadzwoni do syna. Kaja zbada 40-letnią właścicielkę studia masażu, która skarży się na ból szyi i kołatanie serca. Lekarka podejrzewa, że za dolegliwościami stoi stres, choć objawy mogą wskazywać także na udar. Do Maćka trafi nieuprzejmy pacjent z bólem brzucha. Mimo jego sprzeciwu konieczna okaże się pilna operacja. W domu Bilewicza dojdzie do wypadku.

„Szpital św. Anny” odcinek 154 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

154. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Tego dnia Kaja zmierzy się z napiętą sytuacją w pracy, a w domu Bilewicza dojdzie do wypadku.

Polecany artykuł:

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas dyżurów muszą podejmować szybkie decyzje. Ich praca przeplata się z problemami rodzinnymi, miłosnymi i codziennymi relacjami z bliskimi. W serialu nie brakuje przyjaźni, konfliktów, zawodowej solidarności i ambicji. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
  • Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk
  • Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka
  • Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
  • Klaudia Koścista jako Marta Galica
  • Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
  • Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
  • Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
  • Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
  • Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
  • Anna Czartoryska-Niemczycka
  • Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
  • Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
  • Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
  • Maciej Makowski jako Bartek Hajduk
Mężczyzna pochylający się nad leżącym na schodach dzieckiem. O wypadku w Szpitalu św. Anny przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 15

ROLKI

Serial Szpital św. Anny