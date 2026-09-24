W poprzednim odcinku Marta miała przystąpić do egzaminu do pogotowia lotniczego, ale została wezwana do wypadku. Poszkodowana kobieta zmarła, a jej mąż rzucił się na sprawcę. Mężczyzna groził Marcie prawnikami swojego ojca i próbował uciec z karetki. Na oddziale zajęła się nim Gośka Abratowska, co doprowadziło do konfliktu między nią a Martą. Wkrótce na SOR przyjechał też prawnik pacjenta. Sprawca wypadku odmówił operacji ratującej mu życie. Bartek desperacko namawiał Kaśkę, by nie wyprowadzała się z ich domu, jednak ona wiedziała, jak bardzo jest nieprzewidywalny. Na pediatrię trafił też 11-latek w ciężkim stanie, a ponieważ jego ojciec nie zgadzał się na konieczny zabieg, dr Hajduk szukała pomocy prawnej. Czego teraz się spodziewać?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Szpital św. Anny” odcinek 154 - streszczenie

Ordynator Zychowicz w rozmowie z Kają da jej do zrozumienia, że nie zamierza akceptować jej związku w pracy. Na spotkaniu ze stażystami Miki i Natalia wytkną lekarce, że zbyt pobłażliwie traktuje Wiktora. Kaja usłyszy złośliwości również podczas odprawy. Maciek i Olek planują zamieszkać z Kasią w jej nowym domu, ale Olek zmieni zdanie, gdy Alicja nie zadzwoni do syna. Kaja zbada 40-letnią właścicielkę studia masażu, która skarży się na ból szyi i kołatanie serca. Lekarka podejrzewa, że za dolegliwościami stoi stres, choć objawy mogą wskazywać także na udar. Do Maćka trafi nieuprzejmy pacjent z bólem brzucha. Mimo jego sprzeciwu konieczna okaże się pilna operacja. W domu Bilewicza dojdzie do wypadku.

„Szpital św. Anny” odcinek 154 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

154. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Tego dnia Kaja zmierzy się z napiętą sytuacją w pracy, a w domu Bilewicza dojdzie do wypadku.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas dyżurów muszą podejmować szybkie decyzje. Ich praca przeplata się z problemami rodzinnymi, miłosnymi i codziennymi relacjami z bliskimi. W serialu nie brakuje przyjaźni, konfliktów, zawodowej solidarności i ambicji. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk