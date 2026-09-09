W poprzednim odcinku pogotowie dostało wezwanie do nieprzytomnej kobiety znalezionej na przystanku. Była wychłodzona, a Tomek i Marta walczyli o jej życie już w karetce. Gdy udało się ją ustabilizować, ruszyli do szpitala, ale po drodze serce pacjentki się zatrzymało. Kobietę przejął dr Bilewicz, a na oddziale pojawił się jej mąż. Wciąż nie było jednak wiadomo, dlaczego spędziła noc na przystanku. W szpitalu trwały audyt i inspekcja oddziałów, co mocno stresowało Wrońskiego. Urzędniczka pochwaliła bazę Lotniczego Pogotowia i zasugerowała zatrudnienie Daniela Radeckiego na ortopedii. Na SOR trafiła też kobieta po upadku. Pęknięcie kości biodrowej oznaczało dla niej pilną operację i długą rehabilitację, co martwiło jej dorosłe dzieci. Marta obawiała się rozwodu rodziców, dlatego pojechała do mamy.

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„Szpital św. Anny” odcinek 143 - streszczenie

Kaja nie zdoła dłużej unikać Wiktora. Mężczyzna będzie chciał porozmawiać o tym, co wydarzyło się między nimi, lecz ich rozmowę przerwie jego nagłe zasłabnięcie. Stan Wiktora gwałtownie się pogorszy i konieczna okaże się reanimacja. Kaja przewiezie go na kardiologię, gdzie wykona zabieg, po którym jego stan się ustabilizuje. W tym samym czasie Gośka odbierze zaskakujący telefon. Marlena, pielęgniarka z ginekologii i przewodnicząca związków zawodowych, przekona dyrektora, by zgodził się na podnoszenie kwalifikacji personelu. Do pracy wróci Sabina. Wraz z Gośką przyjmie nieprzytomną kobietę, którą sąsiadka znalazła przy odkręconym gazie. Szybko wyjdzie na jaw, że pacjentka próbowała odebrać sobie życie. Kobieta okaże się żoną chorego mężczyzny, którym opiekuje się Kaja, a ich syn bardzo przeżyje całą sytuację. Gdy emocje opadną, Wiktor znów spróbuje porozmawiać z Kają. Gośka zaproponuje zaś Sabinie wspólne mieszkanie.

„Szpital św. Anny” odcinek 143 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

143. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje 17 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. To właśnie wtedy Kaja będzie musiała walczyć o życie Wiktora.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i walczą o życie pacjentów. Praca na oddziale miesza się u nich z prywatnymi problemami, rodzinnymi relacjami i trudnymi wyborami. W serialu ważne są też przyjaźń, zawodowa solidarność, konflikty w zespole, miłość i ambicja. Choć bohaterki różnią się charakterami i doświadczeniem, mogą liczyć na swoje wsparcie. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk