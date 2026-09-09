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W poprzednim odcinku pogotowie dostało wezwanie do nieprzytomnej kobiety znalezionej na przystanku. Była wychłodzona, a Tomek i Marta walczyli o jej życie już w karetce. Gdy udało się ją ustabilizować, ruszyli do szpitala, ale po drodze serce pacjentki się zatrzymało. Kobietę przejął dr Bilewicz, a na oddziale pojawił się jej mąż. Wciąż nie było jednak wiadomo, dlaczego spędziła noc na przystanku. W szpitalu trwały audyt i inspekcja oddziałów, co mocno stresowało Wrońskiego. Urzędniczka pochwaliła bazę Lotniczego Pogotowia i zasugerowała zatrudnienie Daniela Radeckiego na ortopedii. Na SOR trafiła też kobieta po upadku. Pęknięcie kości biodrowej oznaczało dla niej pilną operację i długą rehabilitację, co martwiło jej dorosłe dzieci. Marta obawiała się rozwodu rodziców, dlatego pojechała do mamy.
„Szpital św. Anny” odcinek 143 - streszczenie
Kaja nie zdoła dłużej unikać Wiktora. Mężczyzna będzie chciał porozmawiać o tym, co wydarzyło się między nimi, lecz ich rozmowę przerwie jego nagłe zasłabnięcie. Stan Wiktora gwałtownie się pogorszy i konieczna okaże się reanimacja. Kaja przewiezie go na kardiologię, gdzie wykona zabieg, po którym jego stan się ustabilizuje. W tym samym czasie Gośka odbierze zaskakujący telefon. Marlena, pielęgniarka z ginekologii i przewodnicząca związków zawodowych, przekona dyrektora, by zgodził się na podnoszenie kwalifikacji personelu. Do pracy wróci Sabina. Wraz z Gośką przyjmie nieprzytomną kobietę, którą sąsiadka znalazła przy odkręconym gazie. Szybko wyjdzie na jaw, że pacjentka próbowała odebrać sobie życie. Kobieta okaże się żoną chorego mężczyzny, którym opiekuje się Kaja, a ich syn bardzo przeżyje całą sytuację. Gdy emocje opadną, Wiktor znów spróbuje porozmawiać z Kają. Gośka zaproponuje zaś Sabinie wspólne mieszkanie.
„Szpital św. Anny” odcinek 143 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
143. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje 17 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. To właśnie wtedy Kaja będzie musiała walczyć o życie Wiktora.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i walczą o życie pacjentów. Praca na oddziale miesza się u nich z prywatnymi problemami, rodzinnymi relacjami i trudnymi wyborami. W serialu ważne są też przyjaźń, zawodowa solidarność, konflikty w zespole, miłość i ambicja. Choć bohaterki różnią się charakterami i doświadczeniem, mogą liczyć na swoje wsparcie. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk