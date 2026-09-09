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W poprzednim odcinku kryzys w związku Marcina i Renaty jeszcze bardziej się pogłębił. Po kolejnej kłótni Kodur zaczął śledzić partnerkę, a policja zatrzymała jej dilera. Renata o mało nie trafiła do aresztu. W tym samym czasie uczucie Oli i Justina znów odżyło. Skotnicki spotkał się z Kępskim i szykował się do otwartego konfliktu z Karoliną. Aldona i Borys martwili się o Romea, bo obawiali się, że zakochany Włoch nie zda matury. Kiedy zrozumieli, jak poważna jest sytuacja, Grzelakowie postanowili przedstawić chłopakowi konkretną propozycję. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3400 - streszczenie
W domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, a uciążliwe warunki szybko dadzą się wszystkim we znaki. Lucyna zacznie skarżyć się na problemy zdrowotne i postanowi na jakiś czas przenieść się do hotelu. Tymczasem Broda ponownie pojedzie do Brzezin na spotkanie z Janką. Po jej występie w remizie będzie pod ogromnym wrażeniem i jeszcze mocniej uwierzy, że może zrobić z dziewczyny gwiazdę muzycznej sceny. Ewa i Romeo wreszcie usłyszą dobrą wiadomość. Elżbieta ostatecznie zgodzi się, by zamieszkali razem pod jej dachem.
„Barwy szczęścia” odcinek 3400 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3400. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje 17 września 2026 roku o godzinie 20:05. Pyrkowie będą wtedy mierzyć się z awarią pieca, a Ewa i Romeo poznają decyzję Elżbiety.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także osoby związane z Zakrzewiem. W ich życiu nie brakuje rodzinnych, miłosnych, zawodowych i społecznych problemów, sekretów, chorób, rozstań oraz trudnych decyzji. Bohaterowie pochodzą z różnych pokoleń, dlatego często zupełnie inaczej patrzą na swoje życie i kłopoty. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak