W poprzednim odcinku kryzys w związku Marcina i Renaty jeszcze bardziej się pogłębił. Po kolejnej kłótni Kodur zaczął śledzić partnerkę, a policja zatrzymała jej dilera. Renata o mało nie trafiła do aresztu. W tym samym czasie uczucie Oli i Justina znów odżyło. Skotnicki spotkał się z Kępskim i szykował się do otwartego konfliktu z Karoliną. Aldona i Borys martwili się o Romea, bo obawiali się, że zakochany Włoch nie zda matury. Kiedy zrozumieli, jak poważna jest sytuacja, Grzelakowie postanowili przedstawić chłopakowi konkretną propozycję. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3400 - streszczenie

W domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, a uciążliwe warunki szybko dadzą się wszystkim we znaki. Lucyna zacznie skarżyć się na problemy zdrowotne i postanowi na jakiś czas przenieść się do hotelu. Tymczasem Broda ponownie pojedzie do Brzezin na spotkanie z Janką. Po jej występie w remizie będzie pod ogromnym wrażeniem i jeszcze mocniej uwierzy, że może zrobić z dziewczyny gwiazdę muzycznej sceny. Ewa i Romeo wreszcie usłyszą dobrą wiadomość. Elżbieta ostatecznie zgodzi się, by zamieszkali razem pod jej dachem.

„Barwy szczęścia” odcinek 3400 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3400. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 wyemituje 17 września 2026 roku o godzinie 20:05. Pyrkowie będą wtedy mierzyć się z awarią pieca, a Ewa i Romeo poznają decyzję Elżbiety.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także osoby związane z Zakrzewiem. W ich życiu nie brakuje rodzinnych, miłosnych, zawodowych i społecznych problemów, sekretów, chorób, rozstań oraz trudnych decyzji. Bohaterowie pochodzą z różnych pokoleń, dlatego często zupełnie inaczej patrzą na swoje życie i kłopoty. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak