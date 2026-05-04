"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 124

Ostatnie wydarzenia w serialu "Szpital św. Anny" przyniosły mnóstwo dramatycznych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu personelu i pacjentów krakowskiej placówki. Dramat rozpoczął się od wypadku ciężarnej 34-latki, którą po upadku ze schodów ratownicy znaleźli wraz z kilkuletnim synem i natychmiast przetransportowali do szpitala. Stan kobiety w karetce pogorszył się na tyle drastycznie, że lekarze musieli opanować krwotok i przeprowadzić błyskawiczne cesarskie cięcie. W tym samym czasie Irena rozpoczęła terapię od pisania listów do osób, które skrzywdziła, a na korytarzach huczało od plotek o podwójnym życiu Streckera. Niepokój wzbudziło też ostrzeżenie Tomka dla Zyty o tym, że dyrektor nadal planował zamknąć onkologię, co skłoniło lekarkę do namówienia Łukasza, aby sprawdził, czy zostali oszukani. Wiele spraw wymaga teraz pilnego wyjaśnienia, zatem pora przekonać się, co przyniosą kolejne godziny na dyżurze.

"Szpital św. Anny" odc. 124 - streszczenie

Łukasz i Zyta decydują się na odważny krok i przekazują policji dowody obciążające Streckera, składając przy tym oficjalne zeznania. W tym samym czasie na oddział ratunkowy trafia starszy mężczyzna, u którego Maciej podejrzewa poważne niedokrwienie nogi. Sytuacja medyczna staje się krytyczna, a pacjent staje przed realną perspektywą utraty kończyny. W tych dramatycznych chwilach dochodzi do niespodziewanego spotkania chorego z siostrą, której nie widział przez wiele lat. Po nieobecności spowodowanej wyjazdem z dziećmi do pracy wraca Kaśka, jednak od razu dowiaduje się o planach Alicji, co budzi w niej spory niepokój. Zyta przekazuje jej szczegóły afery ze Streckerem, który w odwecie planuje medialny atak na onkologię. Pod opiekę Katarzyny trafia ośmiolatka cierpiąca na silny ból brzucha, a wieczorem lekarkę odwiedza w domu Maciek.

"Szpital św. Anny" odc. 124 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial od dawna przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane codzienną pracą personelu medycznego w Krakowie. Losy bohaterek i ich podopiecznych można śledzić regularnie, co pozwala na bieżąco orientować się w skomplikowanych relacjach między postaciami. Najbliższa okazja do sprawdzenia, co nowego słychać na szpitalnych korytarzach, nadarzy się już wkrótce w ramówce stacji. Nowy odcinek produkcji zostanie wyemitowany 8 maja 2026 roku. Emisja odbędzie się na kanale TVN o godzinie 16:50.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie serialu, który pokazuje życie w szpitalnych murach w szczery sposób, ta produkcja na pewno przypadnie wam do gustu. Opowieść skupia się na grupie lekarek, które próbują pogodzić wymagającą pracę z własnymi problemami i dylematami sercowymi. To idealna propozycja dla osób ceniących wątki ukazujące siłę kobiecej przyjaźni oraz solidarność w obliczu trudnych wyborów. Całość ogląda się bardzo lekko, a bohaterki szybko stają się bliskie każdemu, kto lubi obyczajowe historie z życia wzięte. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)