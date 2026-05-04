"Gliniarze": streszczenie odcinka 1200

Ostatnio w serialu "Gliniarze" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a warszawskie ulice kolejny raz pokazały swoje niebezpieczne oblicze. Sprawa rozpoczęła się od makabrycznego odkrycia w miejskim parku, gdzie odnaleziono pozbawione życia ciało mężczyzny. Natalia i Kuba musieli dokładnie prześwietlić przeszłość ofiary, sprawdzając zarówno dawne porachunki, jak i ewentualne konflikty z osobami z mrocznego półświatka. Szybko wyszło na jaw, że lista osób mających motyw, by skrzywdzić denata, znacznie się wydłużyła wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic z jego prywatnego życia. W tym samym czasie do zespołu dołączył nowy młodszy aspirant Maciek, który jako znajomy naczelnika Woźniaka od razu został rzucony na głęboką wodę i musiał zapracować na zaufanie reszty ekipy. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania postawi przed funkcjonariuszami kolejny dzień pracy.
"Gliniarze" odc. 1200 - streszczenie
Olgierd i Krzysiek pracują nad sprawą porwania młodej dziewczyny, która zniknęła zaraz po zakończeniu związku. Siostra ofiary jest przekonana, że za zniknięciem stoi jej były partner, i to na niego kieruje uwagę śledczych. W trakcie dochodzenia policjanci odkrywają jednak, że kobieta poprzedniego wieczoru widziała się z zupełnie innym mężczyzną. Sytuacja komplikuje się, gdy do akcji wkracza pies tropiący, który podejmuje ślad w terenie. Funkcjonariusze zaczynają poważnie obawiać się o życie poszukiwanej, zastanawiając się, czy zdążą ją odnaleźć żywą.
"Gliniarze" odc. 1200 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów planuje już swój czas przed telewizorami, by nie przegapić najnowszych przygód warszawskich śledczych. Serial od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, gromadząc stałą widownię przed ekranami w każde popołudnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zakończy się ta skomplikowana sprawa kryminalna, warto zarezerwować sobie chwilę wolnego czasu. Premierowa emisja 1200. odcinka "Gliniarzy" odbędzie się 8 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 17:00.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
Ten polski hit kryminalny to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi szybkie tempo akcji i zagadki rozwiązywane w sercu stolicy. Każdego dnia śledzimy tu zmagania profesjonalistów, którzy nie cofają się przed niczym, by dopaść przestępców i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Historie pokazywane w poszczególnych odcinkach często zaskakują realizmem oraz mrocznym klimatem warszawskich ulic. To doskonała propozycja na popołudniowy relaks z dawką porządnego dochodzenia policyjnego. W serialu występują między innymi:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)