"Gliniarze": streszczenie odcinka 1200

Redakcja Eska Cinema
2026-05-04 12:21

W 1200. odcinku serialu "Gliniarze" detektywi stają przed wyzwaniem odnalezienia zaginionej kobiety. Olgierd Mazur musi zweryfikować zeznania spanikowanej rodziny, która wskazuje konkretnego podejrzanego. Funkcjonariusze sprawdzają, czy wersja o bolesnym rozstaniu pokrywa się z rzeczywistymi wydarzeniami z feralnego wieczoru.

Gliniarze

i

Autor: AKPA Arkadiusz Krygier jako Olgierd Mazur w czarnej kurtce, celujący z pistoletu, z napisem "POLICJA" w tle, co oddaje klimat serialu "Gliniarze". Więcej o jego losach w 1185. odcinku i innych epizodach kryminalnej produkcji przeczytasz na stronie Super Seriale.

Ostatnio w serialu "Gliniarze" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a warszawskie ulice kolejny raz pokazały swoje niebezpieczne oblicze. Sprawa rozpoczęła się od makabrycznego odkrycia w miejskim parku, gdzie odnaleziono pozbawione życia ciało mężczyzny. Natalia i Kuba musieli dokładnie prześwietlić przeszłość ofiary, sprawdzając zarówno dawne porachunki, jak i ewentualne konflikty z osobami z mrocznego półświatka. Szybko wyszło na jaw, że lista osób mających motyw, by skrzywdzić denata, znacznie się wydłużyła wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic z jego prywatnego życia. W tym samym czasie do zespołu dołączył nowy młodszy aspirant Maciek, który jako znajomy naczelnika Woźniaka od razu został rzucony na głęboką wodę i musiał zapracować na zaufanie reszty ekipy. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania postawi przed funkcjonariuszami kolejny dzień pracy.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Gliniarze" odc. 1200 - streszczenie

Olgierd i Krzysiek pracują nad sprawą porwania młodej dziewczyny, która zniknęła zaraz po zakończeniu związku. Siostra ofiary jest przekonana, że za zniknięciem stoi jej były partner, i to na niego kieruje uwagę śledczych. W trakcie dochodzenia policjanci odkrywają jednak, że kobieta poprzedniego wieczoru widziała się z zupełnie innym mężczyzną. Sytuacja komplikuje się, gdy do akcji wkracza pies tropiący, który podejmuje ślad w terenie. Funkcjonariusze zaczynają poważnie obawiać się o życie poszukiwanej, zastanawiając się, czy zdążą ją odnaleźć żywą.

"Gliniarze" odc. 1200 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów planuje już swój czas przed telewizorami, by nie przegapić najnowszych przygód warszawskich śledczych. Serial od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, gromadząc stałą widownię przed ekranami w każde popołudnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zakończy się ta skomplikowana sprawa kryminalna, warto zarezerwować sobie chwilę wolnego czasu. Premierowa emisja 1200. odcinka "Gliniarzy" odbędzie się 8 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 17:00.

Polecany artykuł:

"Gliniarze": streszczenie odcinka 1201

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten polski hit kryminalny to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi szybkie tempo akcji i zagadki rozwiązywane w sercu stolicy. Każdego dnia śledzimy tu zmagania profesjonalistów, którzy nie cofają się przed niczym, by dopaść przestępców i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Historie pokazywane w poszczególnych odcinkach często zaskakują realizmem oraz mrocznym klimatem warszawskich ulic. To doskonała propozycja na popołudniowy relaks z dawką porządnego dochodzenia policyjnego. W serialu występują między innymi:

  • Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
  • Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
  • Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
  • Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
  • Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
  • Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
  • Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
  • Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
  • Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
  • Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
  • Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
  • Przemysław Saleta (jako Artur Król)
  • Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)
„Gliniarze” wracają z 20. sezonem! Nowy, bezwzględny szef namiesza na komendzie
Galeria zdjęć 34