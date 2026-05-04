"Gliniarze": streszczenie odcinka 1200

Ostatnio w serialu "Gliniarze" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a warszawskie ulice kolejny raz pokazały swoje niebezpieczne oblicze. Sprawa rozpoczęła się od makabrycznego odkrycia w miejskim parku, gdzie odnaleziono pozbawione życia ciało mężczyzny. Natalia i Kuba musieli dokładnie prześwietlić przeszłość ofiary, sprawdzając zarówno dawne porachunki, jak i ewentualne konflikty z osobami z mrocznego półświatka. Szybko wyszło na jaw, że lista osób mających motyw, by skrzywdzić denata, znacznie się wydłużyła wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic z jego prywatnego życia. W tym samym czasie do zespołu dołączył nowy młodszy aspirant Maciek, który jako znajomy naczelnika Woźniaka od razu został rzucony na głęboką wodę i musiał zapracować na zaufanie reszty ekipy. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania postawi przed funkcjonariuszami kolejny dzień pracy.

"Gliniarze" odc. 1200 - streszczenie

Olgierd i Krzysiek pracują nad sprawą porwania młodej dziewczyny, która zniknęła zaraz po zakończeniu związku. Siostra ofiary jest przekonana, że za zniknięciem stoi jej były partner, i to na niego kieruje uwagę śledczych. W trakcie dochodzenia policjanci odkrywają jednak, że kobieta poprzedniego wieczoru widziała się z zupełnie innym mężczyzną. Sytuacja komplikuje się, gdy do akcji wkracza pies tropiący, który podejmuje ślad w terenie. Funkcjonariusze zaczynają poważnie obawiać się o życie poszukiwanej, zastanawiając się, czy zdążą ją odnaleźć żywą.

"Gliniarze" odc. 1200 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów planuje już swój czas przed telewizorami, by nie przegapić najnowszych przygód warszawskich śledczych. Serial od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, gromadząc stałą widownię przed ekranami w każde popołudnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zakończy się ta skomplikowana sprawa kryminalna, warto zarezerwować sobie chwilę wolnego czasu. Premierowa emisja 1200. odcinka "Gliniarzy" odbędzie się 8 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten polski hit kryminalny to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi szybkie tempo akcji i zagadki rozwiązywane w sercu stolicy. Każdego dnia śledzimy tu zmagania profesjonalistów, którzy nie cofają się przed niczym, by dopaść przestępców i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Historie pokazywane w poszczególnych odcinkach często zaskakują realizmem oraz mrocznym klimatem warszawskich ulic. To doskonała propozycja na popołudniowy relaks z dawką porządnego dochodzenia policyjnego. W serialu występują między innymi:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)