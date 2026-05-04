"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 125

W ostatnim czasie w serialu "Szpital św. Anny" działo się naprawdę dużo, a wszystko zaczęło się od momentu, gdy Łukasz zdobył dowody na Streckera i razem z Zytą złożył zeznania na policji. Na oddziale ratunkowym Maciek walczył o uratowanie pacjenta przed amputacją nogi, a dramatyczna sytuacja medyczna stała się tłem do niespodziewanego spotkania mężczyzny z niewidzianą od lat siostrą. Po powrocie z wyjazdu z dziećmi do personelu ponownie dołączyła Kaśka, która od razu zajęła się leczeniem ośmioletniej pacjentki z bólami brzucha. Lekarka z niepokojem wysłuchała też opowieści Zyty o planach Alicji dotyczących odzyskania rodziny oraz o mściwym Streckerze, który postanowił oczernić oddział onkologii w mediach. Cały ten intensywny dzień zwieńczyła wieczorna wizyta Maćka, który nieoczekiwanie pojawił się w drzwiach lekarki. Warto zatem sprawdzić, co przygotował los dla personelu w kolejnej odsłonie serialu.
"Szpital św. Anny" odc. 125 - streszczenie
Kaja po raz kolejny spędza noc poza domem, a po powrocie do Zyty i Pawła jasno komunikuje, że nie zamierza dostosowywać swojego zachowania do ich oczekiwań. W krakowskim szpitalu atmosfera staje się coraz gęstsza, zwłaszcza że Sabina obawia się reakcji dyrektora po tym, jak publicznie go skompromitowała. Sytuację komplikuje wiadomość o wezwaniu Streckera na przesłuchanie na komisariat, co zbiega się w czasie z jego radykalnymi decyzjami kadrowymi wobec Wrońskiego. Na oddział ratunkowy trafia pięćdziesięcioletnia kobieta z niepokojącym wynikiem EKG, przez co dr Piotrowska musi natychmiast przygotować ją do zabiegu i porozmawiać z jej synem. Personel medyczny zajmuje się również nieprzytomnym trzydziestolatkiem z wypadku, przy którym znaleziono pisemny brak zgody na przetoczenie krwi. Oprócz wyzwań medycznych i gróźb ze strony Streckera, Kaja musi zmierzyć się z bardzo ważnym wyborem dotyczącym przyszłości swojego zawodowego projektu.
"Szpital św. Anny" odc. 125 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Losy lekarek z Krakowa można śledzić regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej. Produkcja jest emitowana w dni powszednie, co pozwala na stałe towarzyszenie bohaterkom w ich zawodowych i osobistych perypetiach. Przygotowany na ten tydzień epizod przyniesie wiele nowych wątków, których nie można pominąć. Premiera została zaplanowana na popołudniowe pasmo w ramówce. "Szpital św. Anny" odc. 125 zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o godzinie 16:50 w telewizji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie opowieści o silnych kobietach, które potrafią połączyć ratowanie ludzkiego życia z własnymi problemami, ten serial jest właśnie dla was. Fabuła skupia się na grupie lekarek z krakowskiej placówki, pokazując ich wzajemne wsparcie i solidarność w obliczu trudnych życiowych wyborów. Każdy odcinek to nie tylko przypadki medyczne, ale przede wszystkim relacje międzyludzkie i osobiste dylematy bohaterek. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wciągające historie obyczajowe osadzone w medycznej rzeczywistości. W serialu występują między innymi:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)