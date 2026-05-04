"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 125

W ostatnim czasie w serialu "Szpital św. Anny" działo się naprawdę dużo, a wszystko zaczęło się od momentu, gdy Łukasz zdobył dowody na Streckera i razem z Zytą złożył zeznania na policji. Na oddziale ratunkowym Maciek walczył o uratowanie pacjenta przed amputacją nogi, a dramatyczna sytuacja medyczna stała się tłem do niespodziewanego spotkania mężczyzny z niewidzianą od lat siostrą. Po powrocie z wyjazdu z dziećmi do personelu ponownie dołączyła Kaśka, która od razu zajęła się leczeniem ośmioletniej pacjentki z bólami brzucha. Lekarka z niepokojem wysłuchała też opowieści Zyty o planach Alicji dotyczących odzyskania rodziny oraz o mściwym Streckerze, który postanowił oczernić oddział onkologii w mediach. Cały ten intensywny dzień zwieńczyła wieczorna wizyta Maćka, który nieoczekiwanie pojawił się w drzwiach lekarki. Warto zatem sprawdzić, co przygotował los dla personelu w kolejnej odsłonie serialu.

"Szpital św. Anny" odc. 125 - streszczenie

Kaja po raz kolejny spędza noc poza domem, a po powrocie do Zyty i Pawła jasno komunikuje, że nie zamierza dostosowywać swojego zachowania do ich oczekiwań. W krakowskim szpitalu atmosfera staje się coraz gęstsza, zwłaszcza że Sabina obawia się reakcji dyrektora po tym, jak publicznie go skompromitowała. Sytuację komplikuje wiadomość o wezwaniu Streckera na przesłuchanie na komisariat, co zbiega się w czasie z jego radykalnymi decyzjami kadrowymi wobec Wrońskiego. Na oddział ratunkowy trafia pięćdziesięcioletnia kobieta z niepokojącym wynikiem EKG, przez co dr Piotrowska musi natychmiast przygotować ją do zabiegu i porozmawiać z jej synem. Personel medyczny zajmuje się również nieprzytomnym trzydziestolatkiem z wypadku, przy którym znaleziono pisemny brak zgody na przetoczenie krwi. Oprócz wyzwań medycznych i gróźb ze strony Streckera, Kaja musi zmierzyć się z bardzo ważnym wyborem dotyczącym przyszłości swojego zawodowego projektu.

"Szpital św. Anny" odc. 125 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy lekarek z Krakowa można śledzić regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej. Produkcja jest emitowana w dni powszednie, co pozwala na stałe towarzyszenie bohaterkom w ich zawodowych i osobistych perypetiach. Przygotowany na ten tydzień epizod przyniesie wiele nowych wątków, których nie można pominąć. Premiera została zaplanowana na popołudniowe pasmo w ramówce. "Szpital św. Anny" odc. 125 zostanie wyemitowany 11 maja 2026 roku o godzinie 16:50 w telewizji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie opowieści o silnych kobietach, które potrafią połączyć ratowanie ludzkiego życia z własnymi problemami, ten serial jest właśnie dla was. Fabuła skupia się na grupie lekarek z krakowskiej placówki, pokazując ich wzajemne wsparcie i solidarność w obliczu trudnych życiowych wyborów. Każdy odcinek to nie tylko przypadki medyczne, ale przede wszystkim relacje międzyludzkie i osobiste dylematy bohaterek. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wciągające historie obyczajowe osadzone w medycznej rzeczywistości. W serialu występują między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)