"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 120

Codzienność krakowskich lekarzy w serialu "Szpital św. Anny" nabrała ostatnio zawrotnego tempa, a ich osobiste wybory mocno rzutowały na atmosferę w pracy. Alicja i Kaśka skupiły się na diagnozie dwunastolatka tracącego wzrok, co po uzyskaniu zgody na kosztowne badania od Streckera zmusiło je do organizacji skomplikowanej terapii biologicznej w Stanach Zjednoczonych. Wspólna walka o zdrowie młodego pacjenta stała się idealną okazją do zbliżenia lekarek i szczerej rozmowy o rodzinie Alicji, podczas gdy w domu Zyty Paweł coraz gorzej znosił obecność Kai. Sama kardiolożka pod wpływem wieści o spotkaniu Wojtka z Hanką zdecydowała się na odważny krok i zaczęła szukać nowej relacji przez internet. W międzyczasie Tomek ruszył na pomoc poparzonej kobiecie uwikłanej w konflikt sąsiedzki, a stęskniona za dawnym zajęciem Marta postanowiła złożyć w szpitalnych murach sentymentalną wizytę. Czas zatem dowiedzieć się, co czeka personel i pacjentów w kolejnych godzinach dyżuru.
"Szpital św. Anny" odc. 120 - streszczenie
Personel oraz pacjenci onkologii decydują się na publikację apelu w internecie, mając nadzieję na ocalenie swojego oddziału przed likwidacją. W tym samym czasie dyrektor Strecker informuje o sukcesie leczenia pacjenta Kasi w USA, jednak bezprawnie uznaje to za własną zasługę, całkowicie pomijając wkład Hajduk i Alicji. Na bloku operacyjnym Łukasz walczy o życie mężczyzny z raną postrzałową, u którego po wyjęciu pocisku dochodzi do groźnego migotania komór. Sprawą zaczyna interesować się policja, a funkcjonariusze podejrzewają, że za atakiem stoi ktoś z bliskich poszkodowanego. Sytuacja na SOR-ze staje się trudna przez nadmiar pacjentek, a Strecker coraz poważniej myśli o zastąpieniu onkologii geriatrią pod kierownictwem Sabiny. Dzień kończy się niespodziewaną informacją, którą Łukasz przekazuje pracującym w szpitalu lekarkom.
"Szpital św. Anny" odc. 120 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielbiciele krakowskich lekarek nie muszą długo czekać na rozwinięcie wszystkich bieżących wątków. Serial jest emitowany regularnie, co pozwala na bieżąco śledzić zmagania personelu z kolejnymi wyzwaniami medycznymi i osobistymi. Warto zasiąść przed telewizorem punktualnie, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów, ponieważ akcja nabiera teraz tempa. Odcinek numer 120 zostanie wyemitowany 4 maja 2026 roku o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie produkcji, która łączy w sobie trudne przypadki medyczne z ciepłą opowieścią o przyjaźni, ten serial jest właśnie dla was. Opowieść o krakowskich lekarkach pokazuje, że kobieca solidarność potrafi zdziałać cuda, nawet w najbardziej stresujących momentach na szpitalnym korytarzu. To codzienna dawka życiowych dylematów, które mogą przytrafić się każdemu z nas. W tej historii nie brakuje silnych osobowości, które codziennie stają przed trudnymi wyborami zawodowymi. W serialu występują:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)