"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 120

Codzienność krakowskich lekarzy w serialu "Szpital św. Anny" nabrała ostatnio zawrotnego tempa, a ich osobiste wybory mocno rzutowały na atmosferę w pracy. Alicja i Kaśka skupiły się na diagnozie dwunastolatka tracącego wzrok, co po uzyskaniu zgody na kosztowne badania od Streckera zmusiło je do organizacji skomplikowanej terapii biologicznej w Stanach Zjednoczonych. Wspólna walka o zdrowie młodego pacjenta stała się idealną okazją do zbliżenia lekarek i szczerej rozmowy o rodzinie Alicji, podczas gdy w domu Zyty Paweł coraz gorzej znosił obecność Kai. Sama kardiolożka pod wpływem wieści o spotkaniu Wojtka z Hanką zdecydowała się na odważny krok i zaczęła szukać nowej relacji przez internet. W międzyczasie Tomek ruszył na pomoc poparzonej kobiecie uwikłanej w konflikt sąsiedzki, a stęskniona za dawnym zajęciem Marta postanowiła złożyć w szpitalnych murach sentymentalną wizytę. Czas zatem dowiedzieć się, co czeka personel i pacjentów w kolejnych godzinach dyżuru.

"Szpital św. Anny" odc. 120 - streszczenie

Personel oraz pacjenci onkologii decydują się na publikację apelu w internecie, mając nadzieję na ocalenie swojego oddziału przed likwidacją. W tym samym czasie dyrektor Strecker informuje o sukcesie leczenia pacjenta Kasi w USA, jednak bezprawnie uznaje to za własną zasługę, całkowicie pomijając wkład Hajduk i Alicji. Na bloku operacyjnym Łukasz walczy o życie mężczyzny z raną postrzałową, u którego po wyjęciu pocisku dochodzi do groźnego migotania komór. Sprawą zaczyna interesować się policja, a funkcjonariusze podejrzewają, że za atakiem stoi ktoś z bliskich poszkodowanego. Sytuacja na SOR-ze staje się trudna przez nadmiar pacjentek, a Strecker coraz poważniej myśli o zastąpieniu onkologii geriatrią pod kierownictwem Sabiny. Dzień kończy się niespodziewaną informacją, którą Łukasz przekazuje pracującym w szpitalu lekarkom.

"Szpital św. Anny" odc. 120 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielbiciele krakowskich lekarek nie muszą długo czekać na rozwinięcie wszystkich bieżących wątków. Serial jest emitowany regularnie, co pozwala na bieżąco śledzić zmagania personelu z kolejnymi wyzwaniami medycznymi i osobistymi. Warto zasiąść przed telewizorem punktualnie, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia bohaterów, ponieważ akcja nabiera teraz tempa. Odcinek numer 120 zostanie wyemitowany 4 maja 2026 roku o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która łączy w sobie trudne przypadki medyczne z ciepłą opowieścią o przyjaźni, ten serial jest właśnie dla was. Opowieść o krakowskich lekarkach pokazuje, że kobieca solidarność potrafi zdziałać cuda, nawet w najbardziej stresujących momentach na szpitalnym korytarzu. To codzienna dawka życiowych dylematów, które mogą przytrafić się każdemu z nas. W tej historii nie brakuje silnych osobowości, które codziennie stają przed trudnymi wyborami zawodowymi. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)